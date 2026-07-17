Підполковник ЗСУ, начальник відділу міжнародного військового співробітництва Командування Сил ТрО Тарас Березовець у розмові з 24 Каналом пояснив, чому деокупація Криму стала б для Путіна фатальною. Він також розповів, як Україна вже послаблює російську присутність на півострові та що потрібно для його повернення.

Крим як головний трофей Путіна

Невідомо, де саме завершиться війна – у Криму чи на Донбасі, однак півострів має для Кремля особливе значення. Путін перетворив його захоплення на головний символ свого правління, а повернення Криму під контроль України зруйнувало б не лише його особистий міф, а й уявлення про відродження російської імперії.

Крим – це сакральна історія і Кощієва голка для Володимира Путіна. Втрата Криму автоматично означатиме фізичну смерть Путіна і кінець російського імперського проєкту. Цього йому в Росії не пробачать і не забудуть,

– наголосив Березовець.

Російський диктатор не приховував, що вважає окупацію півострова головним здобутком своєї політичної кар'єри. Під час оголошення про захоплення Криму він говорив тремтячим голосом і зі сльозами на очах, хоча зазвичай не показує емоцій. Ця реакція була пов'язана не лише з його особистою ностальгією за СРСР, а й із давнім російським міфом про Крим як нібито "російську територію", яку Москва мала повернути.

Захоплення Донбасу не викликало в російському суспільстві такої радості, як окупація Ялти, Керчі, Сімферополя та Севастополя. Росіяни сприйняли півострів як цінний трофей, тому його повернення Україні стане для них ударом по одному з головних символів путінської влади.

Для них ця втрата буде не просто болісною – вона буде фатальною,

– сказав підполковник ЗСУ.

Для України Крим також має особливе історичне значення, адже з ним пов'язані витоки української державності та багатовікова культурна спадщина. Півострів не можна зводити лише до військової території чи геополітичного призу, яким його намагається показати російська пропаганда.

Україна вже реалізує деокупацію Криму

Повернення Криму залежить передусім від ресурсів, які Україна зможе спрямувати на цю мету. Йдеться не лише про озброєння, а й про час, людей і фінансування. У 2014 році можливості для захисту півострова були обмеженими, але їх так і не використали повною мірою.

Деокупація можлива для будь-якої території, і Крим тут не є винятком. Це питання ресурсів, які ми готові витратити: військових, часових, людських і фінансових,

– пояснив Березовець.

Тепер Україна поступово послаблює російську присутність на півострові ударами по логістиці, нафтопереробних заводах, теплоелектростанціях, військових об'єктах і портах. Чорноморський флот Росії був змушений залишити свої основні бази в Криму, що вже змінило ситуацію в Чорному морі.

Те, що звідти втік Чорноморський флот, і є реалізацією стратегії деокупації Криму,

– наголосив підполковник ЗСУ.

Водночас в Україні досі немає єдиного бачення того, яким має стати Крим після звільнення від Росії. Такий документ потрібно готувати вже зараз, щоб люди розуміли, як держава планує відновлювати півострів і яким буде його майбутнє після деокупації.

Ми повинні створювати цей документ уже зараз і чесно сказати нашим громадянам, яким буде Крим після Росії, після деокупації цієї української території,

– наголосив Березовець.

Після звільнення півострів уже не буде таким, яким його захопила Росія у 2014 році. На відміну від частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, Крим поки не зазнав масштабних руйнувань. Водночас залишається ризик, що росіяни, розуміючи неминучість відступу, спробують знищити історичні пам'ятки, давні амфітеатри та будівлі, яким сотні років.

Україні доведеться не лише відновити там свою владу, а й захистити культурну спадщину та визначити, за якими правилами Крим розвиватиметься після окупації.

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