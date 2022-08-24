Некоторые города разрушены, их надо отстраивать с "нуля", – Гайдай о деоккупации Луганщины

российским оккупантам до сих пор не удается захватить всю Луганскую область. В своем стремлении захватить земли враг разрушал целые города, которые не собирается восстанавливать.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай уверен, что каждый украинец хочет видеть поднятие украинского флага над городами Луганской области, ведь это будет свидетельствовать об одном – победе над российскими оккупантами. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

Читайте также "Дев'ять життів": 24 канал покажет фильм о волонтерах, которые, несмотря на обстрелы, спасали животных

Разрушенные города и рекордные обстрелы

По словам Гайдая, после деоккупации Луганщины речь будет идти не о развитии, а о восстановлении. русские оккупанты равняли с землей все, что становилось на их пути, в руины превратились целые города.

Я видел своими глазами, что русская армия сделала с нашими городами. Некоторые настолько уничтожены, что нужно восстанавливать их "с нуля". Я готов к этому и как только мы приступим к деоккупации, у нас уже есть планы, ведутся определенные переговоры,

– сказал Гайдай.

Он добавил, что самым трудным шагом будет разминирование территорий. Кроме того, Луганщина взяла на себя рекордное количество боеприпасов, которого еще не было ни в одной войне.

Смотрите также – Залужный поздравил украинцев с Днем Независимости: видео