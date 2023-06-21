7 раз возвращались за ранеными, – оккупант рассказал о безумных потерях в Пятихатках
Источник:"Атеш"
19 июня ВСУ освободили село Пятихатки в Запорожской области. Бои за населенный пункт продолжались целый день, а оккупанты попали в окружение наших воинов.
Партизаны движения "Атеш" поделились доказательствами больших потерь России в Пятихатках. Агенты движения сопротивления вошли в доверие к российскому военному из подразделения "Шторм. Осетия".
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Как происходило освобождение Пятихаток
Оккупант рассказывает, что бои начались с самого утра, а к обеду их подразделение имело уже кучу раненых.
Мы 7 рейсов туда-обратно сделали, чтобы забрать раненых. Это караул. Переломанные ноги, руки, кишки валяются, головы пробиты. И очень близкий (сослуживец – 24 Канал) погиб,
– делится впечатлениями захватчик.
Затем он рассказал, что часть его подразделения осталась в окружении, остальные – выехали в Мелитополь. На следующий день они должны были забрать своих побратимов, но, как оказалось, уже не было нужды.
Российский военный рассказал о боях за Пятихатки: смотрите видео
"В начале июня боец был веселее, чем сейчас. Рассказывал, когда ребята выезжают работать, называл точное время и место. Впоследствии он не понимал, почему ребят так часто накрывают. Кто же их сливает? А последние пару дней он немного поник, видимо, что-то случилось", – пишут партизаны.
ВСУ продвигаются на Запорожье: что известно
- 19 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что наши защитники освободили село Пятихатки в Запорожской области. Таким образом, на Юге из-под российской оккупации освободили уже 8 населенных пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.
- Маляр объяснила, что освободить указанные населенные пункты удалось после двух недель успешных наступательных операций ВСУ.
- В общей сложности подразделения на Таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 километров. Освобожденная на Юге площадь составляет 113 квадратных километров.