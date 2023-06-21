7 раз возвращались за ранеными, – оккупант рассказал о безумных потерях в Пятихатках

19 июня ВСУ освободили село Пятихатки в Запорожской области. Бои за населенный пункт продолжались целый день, а оккупанты попали в окружение наших воинов.

Партизаны движения "Атеш" поделились доказательствами больших потерь России в Пятихатках. Агенты движения сопротивления вошли в доверие к российскому военному из подразделения "Шторм. Осетия".

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Как происходило освобождение Пятихаток

Оккупант рассказывает, что бои начались с самого утра, а к обеду их подразделение имело уже кучу раненых.

Мы 7 рейсов туда-обратно сделали, чтобы забрать раненых. Это караул. Переломанные ноги, руки, кишки валяются, головы пробиты. И очень близкий (сослуживец – 24 Канал) погиб,

– делится впечатлениями захватчик.

Затем он рассказал, что часть его подразделения осталась в окружении, остальные – выехали в Мелитополь. На следующий день они должны были забрать своих побратимов, но, как оказалось, уже не было нужды.

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"В начале июня боец был веселее, чем сейчас. Рассказывал, когда ребята выезжают работать, называл точное время и место. Впоследствии он не понимал, почему ребят так часто накрывают. Кто же их сливает? А последние пару дней он немного поник, видимо, что-то случилось", – пишут партизаны.

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