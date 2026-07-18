Британский полковник в отставке, эксперт по вопросам безопасности и обороны Украинского института будущего Глен Грант рассказал 24 Каналу, что Силы обороны способны переломить ход войны. Необходимо провести операцию на одном из важных направлений.
Каким должен быть следующий шаг Украины?
По словам британского полковника в отставке, Украине важно вернуть Крым. Это нанесло бы врагу непоправимые потери, после которых ему было бы сложно оправиться.
Понятно, что пока нет конкретного плана, как это вообще можно сделать. Провести наземную военную операцию там сейчас фактически нереально. По мнению Гранта, нужно действовать нестандартно.
Нужно найти способ, как его вернуть. Это требует изменения доктрины. Это предполагает использование беспилотников и артиллерии для установления превосходства на поле боя в одном или нескольких секторах. Нужны новые нестандартные решения. Украинцы умеют их находить,
– отметил Грант.
Как переломить ход войны: смотрите видео 24 Канала
Добавим, что полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан подчеркивает, что сейчас некорректно говорить о наземной операции в Крыму. Организовать ее в ближайшее время фактически невозможно. Кроме того, в ходе такой операции будут значительные потери, что абсолютно недопустимо. Нужно сосредоточиться на том, чтобы вытеснить оккупантов с полуострова с помощью дальнобойных ударов.