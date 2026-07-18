Британський полковник у відставці, експерт з питань безпеки і оборони Українського інституту майбутнього Глен Грант розповів 24 Каналу, що Сили оборони здатні переламати хід війни. Потрібно провести операцію на одному з важливих напрямків.

Який має бути наступний крок України?

За словами британського полковника у відставці, Україні важливо повернути Крим. Це завдало б ворогу непоправних втрат, після яких йому складно було б оговтатися.

Зрозуміло, що поки немає конкретного плану, як це взагалі можливо зробити. Провести наземну військову операцію там зараз фактично нереально. На думку Гранта, потрібно діяти нестандартно.