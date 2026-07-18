Британський полковник у відставці, експерт з питань безпеки і оборони Українського інституту майбутнього Глен Грант розповів 24 Каналу, що Сили оборони здатні переламати хід війни. Потрібно провести операцію на одному з важливих напрямків.
Який має бути наступний крок України?
За словами британського полковника у відставці, Україні важливо повернути Крим. Це завдало б ворогу непоправних втрат, після яких йому складно було б оговтатися.
Зрозуміло, що поки немає конкретного плану, як це взагалі можливо зробити. Провести наземну військову операцію там зараз фактично нереально. На думку Гранта, потрібно діяти нестандартно.
Потрібно знайти спосіб, як його повертати. Це вимагає зміни доктрини. Це передбачає використання безпілотників та артилерії для домінування на полі бою в одному або кількох секторах. Потрібні нові нестандартні рішення. Українці вміють їх знаходити,
– зазначив Грант.
Як переламати хід війни: дивіться відео 24 Каналу
Додамо, полковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан наголошує, що зараз некоректно говорити про наземну операцію в Криму. Організувати її найближчим часом фактично неможливо. Крім того, під час такої операції будуть значні втрати, що абсолютно неприпустимо. Потрібно зосередитися на тому, аби вибивати окупантів з півострова за допомогою далекобійних ударів.