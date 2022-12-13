На деоккупированной части Херсонщины обнаружили 10 пыточных, 4 из них в Херсоне

На территории деоккупированной Херсонской области находят все больше следов пребывания там оккупантов. Российские захватчики оставили после себя несколько пыточных.

Как сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец со ссылкой на Офис генпрокурора, всего обнаружили 10 вражеских пыточных, из них 4 – в Херсоне.

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Также он заявил об установленных 154 фактах сексуального насилия со стороны военнослужащих России и найдены около 200 тел погибших.

Все эти цифры не окончательные. Однако это очередное подтверждение того, что освобожденная Киевщина, Харьковщина и Херсонщина, это не одиночный формат действий оккупантов, а системное уничтожение гражданского населения Украины. Это геноцидная война,

– подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что в каждом освободившемся населенном пункте находят доказательства того, что враг использует одинаковый сценарий, согласно которому российские военные "отрабатывают" по гражданскому населению.

"Повсюду мы находим пыточные и тела замученных людей. Не идентифицированные могилы, где лежат дети и взрослые со следами насильственной смерти. Мы получаем ужасные свидетельства тех, кому удалось выжить", – подытожил уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Добавим, что после освобождения Харьковщины от врага там обнаружили сразу 18 пыточных. Россияне действовали одинаково: врывались в помещение гражданских лиц, проводили обыск, завязывали глаза и рука, помещали в пыточную, где избивали, очень часто применяли напряжение, привязывая провода к пальцам рук.

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