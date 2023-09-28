Послание любви от детей из Америки: малыши на Харьковщине получили подарки

Освобожденные села Харьковщины посетили волонтеры американского фонда Help Heroes Of Ukraine. Они привезли подарки детям, которые для них подготовили ровесники из США.

Обычно фонд направляет свою помощь на поддержку военных, но часто также передает гуманитарные грузы. Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, заметив, что этот приезд волонтеры посвятили началу учебного года.

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Когда россияне отошли, то уничтожили школу

Во время поездки в Харьковскую область волонтеры заехали в Балаклею, Вербовку, Волохов Яр и Яковлевку. В некоторых селах нет школ, потому что их уничтожили россияне. В частности, по школе в Вербовке, оккупанты нанесли ракетный удар, как только их оттуда оттеснили. Более того, во время оккупации они жили в этой школе, поэтому, вероятно, хотели уничтожить доказательства, которые могли там оставить.

Село Волохов Яр считается одним из самых заминированных населенных пунктов, а с Вербовки фактически начиналось освобождение Балаклеи. Хотя села и города потерпели большие разрушения, но люди продолжают туда возвращаться.

Американские волонтеры передали подарки детям из Харьковской области: смотрите видео

Передали детям 150 рюкзаков с подарками

Комана фонда уже не в первый раз приезжает на территорию области и отмечает, что сентябрьский визит далеко не последний. Передачу 150 рюкзаков они символически посвятили началу учебного года. Кроме того, волонтеры подходили к местным жителям с предложением записать видеообращение и рассказать о ситуации в их селах. Это еще одна возможность рассказать и показать Америке, как живут люди на деоккупированных территориях.

Также это очередное доказательство того, что хоть непосредственно война на этой территории уже не ведется, но даже через год ее последствия очень болезненны. Для того чтобы их устранить нужна большая поддержка людей со всего мира.

Команда Help Heroes Of Ukraine полностью экипировала уже более 20 тысяч военных, закупила более 700 дронов, около 200 машин. Также мы работаем с гуманитарным направлением и переслали в Украину более 3 тысяч тонн (помощи – 24 Канал). В Харьковскую область привезли целый бус рюкзаков. Их наполняли дети-скауты из штатов Индиана и Иллинойс. Это такие послания любви от детей из Америки для детей из Украины,

– рассказала волонтер фонда Вера Лабич.

В каждый рюкзак американские скауты положили: фонарик, плед, средства гигиены, конфеты, игрушки и многое другое.

Что говорят местные

Оксана и Юлия Борисенко рассказали, что все полученные вещи пригодятся им, ведь приближается зима и до сих пор неизвестно, что будет с электроснабжением. В свое время мама с дочерью пережили оккупацию села Вербовка.

Было очень страшно. Оккупанты поселились в школе, жили в сельском совете, повсюду здесь ходили и сами же разбили школу. Когда нас освободили, зашли наши ребята, мы им радовались, но они сказали пока не выходить из погребов. И как раз ночью с 6 на 7 сентября (2022 – 24 Канал) по школе прилетела ракета. А так школа стояла целая,

– вспомнила местная жительница.

Несмотря на разрушение админзданий, социальной инфраструктуры люди все равно возвращаются в свои дома и очень ждут полного разминирования. Хотя в некоторых селах нет школ, но волонтеры других организаций смогли оборудовать для детей образовательное пространство. Обучение на Харьковщине проходит в дистанционном формате, но оборудованное место используют для общения, детского развития, встреч с психологами и специалистами взрывотехнических служб.

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