СОУ отвоевали сотни квадратных километров: Зеленский сказал, как изменилась карта в 2026 году

С начала 2026 года Силы обороны имеют преимущество на поле боя. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с января защитники вернули под свой контроль 460 квадратных километров территории.

Об этом глава государства заявил во время интервью Corriere della Sera.

Смотрите также Украина освободила 9 населенных пунктов, а россияне жалуются из-за отсутствия выплат: карты ISW

Сколько территорий Украина вернула в 2026 году?

По словам Зеленского, с января 2026 года и до сих пор украинским военным удалось вернуть под свой контроль 460 квадратных километров.

Ранее, в начале февраля 2026 года глава государства сообщал, что Силам обороны удалось освободить от российской оккупации не менее 300 квадратных километров. Он отметил, что такой информацией не владели даже украинские обозреватели: "Мало кто знает, что там действительно происходит. Это правильно".

К слову, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил в комментарии 24 Каналу, что Силы обороны деоккупировали 300 квадратных метров территорий. Кроме того, защитники имеют продвижение у Калиновского и Тернового в Запорожской области. СОУ вытесняют гарнизоны россиян тактикой "малых клещей". Это, по его словам, стандартная тактика оперативно-тактического уровня, которой пользуются обе стороны.

Какова сейчас ситуация на фронте?