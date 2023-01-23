Штурмовать Крым "в лоб" – это самоубийство, – военный эксперт объяснил, как деоккупировать полуостров

ВСУ не будут штурмовать Крым "в лоб", потому что это самоубийство. Гораздо эффективнее делать это с помощью дальнобойных средств.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Вообще у многих на Западе изменилась позиция по Крыму.

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Штурмовать Крым "в лоб" никто не будет

Черник отметил, что штурмовать Крым "в лоб" через Перекопский перешеек – это самоубийство, и этого никто делать не будет. Однако Крым – это полуостров, и его банально можно локализовать. "Умогилить" окончательно крымский мост – это не столь большая проблема.

Проблема – это желаемые для нас ракеты ATACMS, о которых ленивый только не говорил. Они могут иметь боевую часть от 250 килограммов до 500 килограммов, и они выстреливаются из уже имеющихся у нас HIMARS. Они будут достигать по прямой линии даже с безопасных пусков цели – уничтожение этого моста,

– заметил военный эксперт.

Он добавил, что несколько пар или эскадрилья самолетов F-16, прокачанные дальнобойными ракетами АИМ-120, решают вопрос авиационной доставки любых грузов на оккупированный полуостров.

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Дальнобойные средства для деоккупации Крыма

По словам военного эксперта, технологическое оружие в виде дальнобойных ракет для установок HIMARS в сочетании с авиацией, а F-16 могут иметь авиационную ракету класса воздух – воздух АИМ-120. Это отключило бы транспортировку чего-либо на полуостров большими транспортными самолетами, например, ИЛ-76.

"Крым тогда банально задохнется, и жалости к ним не должно быть никакой, ни грамма", – подчеркнул Черник.

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