Мы убеждены, что победа Украины позволит Чечне деоккупировать свою территорию, – Закаев

Победа Украины в войне, развязанной Россией, не только освободит из-под оккупации часть наших территорий. Она может позволить также избавиться чеченцам от российского гнета.

В этом убежден чеченский политический деятель Ахмед Закаев. Соответствующее мнение он озвучил во время 5-го Форума свободных народов пост-России, передает 24 Канал.

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Победа Украины деоккупирует Чечню

Победа Украины в войне против России позволит деоккупировать территорию Чеченской республики и восстановить свою государственность,

– подчеркнул он.

Закаев добавил, что на украинском фронте сейчас воюют лучшие представители порабощенных, а также оккупированных народов Кавказа. Они бок о бок с украинцами отбивают атаки врага и помогают деоккупировать территории Украины.

Он подчеркнул, что уверен в том, что "мужественный и героический отпор украинской армии российским захватчикам", а также помощь мирового сообщества позволят сломать позвоночник российским агрессорам.

Напомним, что в Форуме принимают участие представители ряда народов самой страны-агрессора. В частности, жители Татарстана, Ингрии, Уральской Республики, Карелии, Черкесии, Конфедерации Сибири, Кубани, Псковской Республики, Бурятии, Тихоокеанской Федерации, Залесья, Сахи, Удмуртии, Тувы, Башкортостана, а также Коми.

Заметим, что во время 4-го Форума, проходившего в Швеции в декабре 2022 года, лидеры построссийского пространства подписали хоть и декларативный, но важный символический акт. Речь идет о "Меморандуме о прекращении существования Российской Федерации". Соответствующий документ стал своеобразной дорожной картой мирного, а также конструктивного и ненасильственного демонтажа страны-агрессора.

Чечня может стать независимой

Соответствующее мнение озвучил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в одном из интервью. Он убежден, что Чеченский народ заслуживает иметь суверенное государство.

Политик подчеркнул, что некоторые части страны-агрессора – настоящие тюрьмы, в которых содержатся представители других народов. К примеру, та же Чечня, которая в течение длительного периода пыталась отстоять свою независимость. Но, к сожалению, Россия не готова была выпустить ее из своих хищных когтей.