У цьому переконаний чеченський політичний діяч Ахмед Закаєв. Відповідну думку він озвучив під час 5-о Форуму вільних народів пост-Росії, передає 24 Канал.

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Перемога України деокупує Чечню

Перемога України у війні проти Росії дозволить деокупувати територію Чеченської республіки та відновити свою державність,

– підкреслив він.

Закаєв додав, що на українському фронті зараз воюють найкращі представники поневолених, а також окупованих народів Кавказу. Вони пліч-о-пліч з українцями відбивають атаки ворога та допомагають деокупувати території України.

Він наголосив, що має впевненість у тому, що "мужня та героїчна відсіч української армії російським загарбникам", а також допомога світової спільноти дозволять зламати хребет російським агресорам.

Нагадаємо, що у Форумі беруть участь представники низки народів самої країни-агресорки. Зокрема, мешканці Татарстану, Інгрії, Уральської Республіки, Карелії, Черкесії, Конфедерації Сибіру, Кубані, Псковської Республіки, Бурятії, Тихоокеанської Федерації, Залісся, Сахи, Удмуртії, Туви, Башкортостану, а також Комі.

Зауважимо, що під час 4-о Форуму, який проходив у Швеції у грудні 2022 року, лідери постросійського простору підписали хоч і декларативний, але важливий символічний акт. Мовиться про "Меморандум про припинення існування Російської Федерації". Відповідний документ став своєрідною дорожньою картою мирного, а також конструктивного та ненасильницького демонтажу країни-агресорки.

Чечня може стати незалежною

Відповідну думку озвучив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в одному з інтерв'ю. Він переконаний, що чеченський народ заслуговує мати суверенну державу.

Політик наголосив, що деякі частини країни-агресорки – справжні в'язниці, в яких утримують представників інших народів. До прикладу, та ж Чечня, яка упродовж тривалого періоду намагалася відстояти свою незалежність. Але, на жаль, Росія не готова була випустити її зі своїх хижих пазурів.