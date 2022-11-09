Сиквел фильма "Тупой и еще тупее", – военный ВСУ о "бегстве" россиян из Херсона

Командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин объявил об оставлении Херсона. Но дело в том, что освобождение наших территорий происходит в соответствии с четко установленным организационным и военным планами Генштаба ВСУ.

Об этом 24 каналу сказал спикер Inform.Napalm, боец Вооруженных Сил Украины Михаил Макарук. Он отметил, что на фоне этого Путин со своими приспешниками пожелал переговоров.

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Что означает "бегство" россиян из Херсона

Макарук отметил, что Суровикин и Шойгу могут рассказывать все, что угодно. Однако Генеральный штаб ВСУ постоянно отмечает, что освобождение территорий Украины происходит в соответствии с четко установленным организационным и военным планами.

В первую очередь мы увидели сиквел известной комедии "Тупой и еще тупее",

– прокомментировал военный ВСУ "бегство" россиян из Херсона.

Он отметил, что именно на Херсонском направлении находился остов наиболее боеспособных частей российских оккупационных войск. Это десантники, спецназовцы и наиболее подготовленные мотострелки, а также много "мяса" – мобилизованных и сепаратистов.

Макарук прокомментировал "бегство" россиян из Херсона и их желание переговоров: смотрите видео

Почему россияне хотят переговоров

Макарук напомнил, что российские военные потерпели разгромное поражение в Харьковской области и в целом по территории Украины. А Лиманскую наступательную операцию еще будут учить долгое время.

После этого они же кричали, что "мы закрепимся на территории так называемой реки Оскол и будем держать все". И через 2 дня они теряют другой берег города Купянска, потом заходят наши в целом возле Лимана и прорываются, а сейчас уже под Сватовым давят,

– сказал спикер Inform.Napalm.

То есть, по его словам, россияне не могут построить нормальные тактические порядки. Дело в том, что у них очень большие потери из-за непрофессиональных неподготовленных войск, у них нет сержантского состава и малого офицерского состава, на котором держатся все эти порядки.

Поэтому сейчас дядя Путин с его вурдалаками кричит - "давайте любые переговоры, мы согласны на все, мы уже не ставим денацификацию",

– заявил Макарук.

В этой связи он напомнил слова Джохара Дудаева о том, что, когда россияне просят переговоров, это означает, что они обманывают и готовят вам выстрел в спину. Поэтому никаких переговоров с оккупантами не должно быть.

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