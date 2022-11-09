Про це 24 каналу сказав речник Inform.Napalm, боєць Збройних Сил України Михайло Макарук. Він зауважив, що на тлі цього Путін зі своїми посіпаками забажав переговорів.

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Що означає "втеча" росіян із Херсона

Макарук зазначив, що Суровікін і Шойгу можуть розповідати все, що завгодно. Проте Генеральний штаб ЗСУ постійно наголошує, що звільнення територій України відбувається відповідно до чітко встановленого організаційного та військового планів.

Насамперед ми побачили сиквел відомої комедії "Тупий та ще тупіший",

– прокоментував військовий ЗСУ "втечу" росіян із Херсона.

Він зауважив, що саме на Херсонському напрямку перебував кістяк найбільш боєздатних частин російських окупаційних військ. Це десантники, спецпризначенці та найбільш підготовлені мотострілки, а також багато "м'яса" – мобілізованих і сепаратистів.

Макарук прокоментував "втечу" росіян із Херсона та їхнє бажання переговорів: дивіться відео

Чому росіяни хочуть переговорів

Макарук нагадав, що російські військові зазнали розгромної поразки у Харківській області та й загалом по території України. А Лиманську наступальну операцію ще будуть вивчати довгий час.

Після того вони ж кричали, що "ми закріпимося на території так званої річки Оскол і будемо тримати все". І через 2 дні вони втрачають інший берег міста Куп'янська, потім заходять наші загалом біля Лиману і прориваються, а зараз уже під Сватовим тиснуть,

– сказав речник Inform.Napalm.

Тобто, за його словами, росіяни не можуть вибудувати нормальні тактичні порядки. Річ у тім, що у них дуже великі втрати через непрофесійні непідготовлені війська, у них немає сержантського складу та малого офіцерського складу, на якому тримаються всі ці порядки.

Тому зараз дядя Путін із його вовкулаками кричить – "давайте будь-які переговори, ми згодні на все, ми вже не ставимо денацифікацію,

– заявив Макарук.

У зв'язку із цим він нагадав слова Джохара Дудаєва про те, що, коли росіяни просять переговорів, – це означає, що вони обманюють і готують вам постріл у спину. Тому жодних перемовин із окупантами не повинно бути.

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