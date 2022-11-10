Классическая ловушка от россиян: Черник объяснил, как ВСУ могут отвоевывать Херсон

Россия объявила об отходе из Херсона и выводе своих войск с правого берега Днепра на левый. В то же время, не стоит исключать того, что враг подготовил какую-то ловушку, и продолжать отвоевывать наши земли, несмотря на заявления оккупантов.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он подчеркнул, что Херсон станет свободной территорией, когда Генеральный штаб ВСУ официально об этом объявит.

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Какую ловушку могут готовить россияне

Черник считает, что, минируя квартиры и канализацию, россияне могут пытаться затащить нас в ловушку в Херсоне, учитывая последние события и заявления Шойгу об отводе их войск.

Он напомнил, что бои в городе невероятно тяжелые и кровопролитные, это самый сложный тип операций, особенно для штурмовых войск. Поэтому каждая улица, дом, подвал или чердак может стать местом сражения и противник предполагает такие возможности.

Поэтому с военной точки зрения здесь все-таки логика есть. Потенциальный плацдарм, где появится противник, можно заминировать там совершенно всё. Это логично,

– заявил Черник.

Он подчеркнул, что мы обязательно отвоюем Херсон, возникает только вопрос – каким образом. То есть будем ли классически штурмовать город. Вообще штурм города будет стоить невероятно дорого для наступающих.

Поэтому это может быть классическая ловушка – заманить нас туда этим так называемым отводом и нанести нам как можно большее поражение,

– сказал военный эксперт.

Он добавил, что является сторонником очень простой рабочей схемы – осада, осада и еще раз осада, а также пошаговая выдавка противника с нашей территории.

Что будет свидетельством овобождения Херсона

Черник подчеркнул, что Херсон станет свободной территорией тогда, когда наш Генеральный штаб официально об этом объявит. Это первый момент. Второй состоит в том, чтобы наш флаг взвился на всех административных зданиях. И третий момент – государство должно официально подтвердить, что госадминистрация Херсона приступила к выполнению своих обязанностей.

И самый главный признак – что нам будет доказано, что прошли первые артиллерийские залпы по левому берегу Днепра украинской артиллерии, скажем, из херсонских портов. Когда все эти факторы сложатся в одну картину – тогда мы говорим, что "жест доброй воли" со стороны противника сложился,

– отметил военный эксперт.

По его словам, пока этого не произошло – не стоит верить врагу. Если Шойгу сказал, что они отступают, значит, смотрим на картинку с точностью до наоборот и понимаем, что это попытка стратегического обмана и никоим образом не подвергаться ему.

Черник добавил, что не стоит поднимать уровень планки ожидания освобождения Херсона – пусть эти хорошие новости поступят естественным способом, потому что нет ничего хуже разочарования.

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Могут ли россияне совершить уход с минимальными потерями

Черник заявил, что это будет для оккупантов невероятно тяжело. Выйти большими колоннами почти невозможно, потому что практически все артерии, по которым они могут двигаться, в том числе и водные, находятся под огневым контролем ВСУ и россияне неизбежно будут разбиты.

По его словам, выйти малыми группами невероятно трудно, поскольку захватчики сами заминировали все прибрежные территории, где-то даже перехитрив самих себя. А достаточного количества плавсредств у врага нет.

Они действительно загнали сами себя в ловушку и это прекрасно. Вопрос только, как эта ловушка закроется и как мы их, конечно, перебьем – здесь главный ответ,

– подчеркнул Черник.

Он добавил, что является сторонником мудрой стратегии, которая избрана, забросить логистически-огневую удавку – истощить противника до невозможности, чтобы оккупантам нечего было есть и не могли заряжать снаряды до пушек и держать оружие в руках. Тогда мы их либо уничтожаем, либо забираем в плен.

Военный эксперт отметил, что настоящим феноменом является то, что 22-я армия наступает на вторую, а та, то есть российская, официально заявляет о переходе к обороне.

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