Вопрос месяца, – в МВД прогнозируют, что флаг Украины вскоре поднимется над Херсоном

9 ноября было щедро на важные новости из Херсона. Оккупанты анонсировали "жест доброй воли" и сообщили, что отступают с правого берега Днепра.

Однако торопиться в контрнаступлении командующие украинской армией не собираются. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов в эфире телемарафона.

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Украинский флаг будет развеваться над Херсоном, однако лучше не спешить

По словам Смирнова, основная стратегия Генштаба ВСУ – не подвергать военных опасности. Советник убеждает, что украинский флаг обязательно будет снова развеваться над Херсоном, однако стоит еще немного подождать.

Руководители украинской армии имеют много информации о уловках, к которым прибегли захватчики на Херсонщине. В частности, речь идет о заминировании определенных объектов.

Именно поэтому, по мнению Ростислава Смирнова, торопиться не стоит. Он утверждает, что вопрос Херсона – дело месяца.

Мы будем идти с холодной головой, шаг за шагом, проверяя все возможные сценарии, которые у нас есть. Опять же все опасности, которые мы должны учитывать. Конечно, рано или поздно, мы все равно повесим флаг над Херсоном,

– подытожил сказанное советник.

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Какая ситуация вокруг Херсона по состоянию на сейчас

За последние несколько дней с админзданий Херсонской области внезапно начали исчезать захватнические флаги. Все говорит о том, что россияне начали выводить войска из населенных пунктов региона.

9 ноября пропагандистские СМИ сообщили о гибели ключевого коллаборанта Херсона Кирилла Стремоусова. Пока неизвестно, было ли это инсценировкой или делом рук российских спецслужб.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким попросил соблюдать информационную тишину о том, что именно происходит на Херсонском направлении. Россияне же снова начать кричать об "открытости к переговорам", что может указывать на то, что дела у них идут не очень.

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