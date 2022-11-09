"Отрицательное наступление": Суровикин предложил покинуть Херсон после заявления об успехах РФ

Российское военное руководство в очередной раз сказало то, что не налезает на голову. Сначала командующий Суровикин долго рассказывал о "потерях противника", а затем сразу заявил, что оккупантам срочно нужно отступать с территорий Украины.

"Вторая армия мира" – также умеет одновременно совершать два несовместимых действия: "побеждать" и отступать с захваченных территорий . Российский командир при озвучке отчета о ситуации на фронте озвучил очередную порцию маразма. Об этом сообщают российские СМИ.

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Что сказал Суровикин

Ни для кого не секрет, что Россия лжет о своих победах на поле боя и все заявления об "успехах" вражеской армии нужно делить на два. Однако иногда случаются ситуации, что правду трудно замаскировать ложью, а попытки это сделать выглядят очень нелепо.

Так вот полководец Владимир Суровыкин в течение нескольких минут рассказывал о том, как российская армия бьет по ВСУ, а потом ему пришлось стихнуть голос и сказать, что, мол, отступление как раз "на времени", потому что правый берег Днепра россияне больше контролировать не могут.

Херсон и близлежащие населенные пункты не могут обеспечиваться и функционировать. Оборона будет организована левым берегом Днепра,

– сказал Суровикин.



Суровикин озвучивает полную ахинею / Скриншот из выступления вражеского командира

Ситуация в Херсонской области

Россия прямо не сказала, что покидает Херсон, однако слова "оборона будет организована левым берегом Днепра" – это фактически означают, поскольку областной центр полностью расположен на правом берегу – смотрите карту

Мечтаемая полная деоккупация Херсонщины, о которой в последние месяцы говорит украинская сторона, похоже, что скоро станет реальностью. Кроме заявления оккупантов о "жесте доброй воли", сегодня Вооруженным Силам удалось, вероятно, повесить украинский флаг над Снегиревкой , что в 20 километрах от Херсона.

Однако представитель Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул , что верить захватчикам нельзя. У Украины есть свой план по освобождению региона, но России не удастся манипулировать или врать об "отступлении".

Достойно внимания – что не так с отступлением россиян на Херсонщине: смотрите видео с комментарием Подоляка