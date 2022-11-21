Левобережье Херсонщины станет для оккупантов "островом невезения": когда ждать освобождения

Обстановка на южном плацдарме продолжает ухудшаться для российских оккупационных войск.

Три камня преткновения для оккупантов

Во-первых, они не могут полноценно обеспечить управление передовыми подразделениями из-за серьезных рисков для штабов, командных пунктов и пунктов управления в ближней огневой зоне.

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Это заставляет российские оккупационные войска размещать эти объекты, мягко говоря, вне основной операционной зоны, что негативно влияет на эффективность управления.

Во-вторых, логистика продолжает желать лучшего, а система обеспечения, несмотря на круглосуточную реверсную загрузку железнодорожной артерии Крымского моста, не обеспечивает эту группу войск полностью. На сегодняшний день они могут компенсировать поточные среднестатистические потери, но не восстановление подразделений в боеспособное состояние.

В-третьих, одновременно с тем, как ВСУ укрепляются на правом берегу, они расширяют свои возможности по огневому давлению на левобережье.

То есть зона повышенного риска, назовем ее так, для российских оккупационных войск расширяется с каждым днем. А это, со своей стороны, оказывает дополнительное влияние на систему управления и обеспечения.

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Вторая серия херсонской эпопеи впереди

Хочу подчеркнуть, что аналогичные условия на правом берегу ВСУ формировали для оккупантов месяцами. На левом берегу, после побега российских оккупационных войск с правобережья, они уже были сформированы на начальном уровне, и с каждым днем ​​ускоряется их полноценное создание.

Выводы соответствующие. Все процессы на левом берегу будут происходить гораздо быстрее, чем на правом. И это уже отчетливо просматривается.

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