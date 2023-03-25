Об этом 24 Каналу рассказал Роман Свитан – полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, летчик-инструктор. По его словам, российские военные уже чувствуют, что ВСУ погонят их далеко от наших территорий.

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Ротация окупантов в Херсонской области

Роман Свитан убежден, что ротация россиян в Новой Каховке – это фактически и есть уход окупантов, причем с награбленным имуществом из Украины.

"Часть, которая заходила по ротации, не становилась на те же участки, на которых стояла к ней. Они немного рассредоточились, зашли в город, восстановили некоторые блокпосты", – пояснил он.

По его мнению, россияне несколько ослабили свое влияние на оккупированной Херсонщине.

Все то, что у нас творится уже девятый год – это война называется, а не выход или мероприятие русских частей,

– добавил он.

По словам военного эксперта, все же оккупанты в панике.

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Новое направление движения ВСУ

Роман Свитан сконцентрировал внимание на том, что на Правом берегу наши войска подтянули артиллерию.

"Она начинает выжигать ту линию в 25-30 километров вдоль реки Днепр, которую в принципе давно нужно было прожечь, потому что россияне подтянули к ней определенную свою артиллерию и начали работать по мирным городам", – отметил он.

По его мнению, это плохой сигнал для окупантов.

Они прекрасно понимают, что эта полоса демилитаризована нашей артиллерией и может быть использована нашими войсками в качестве плацдарма для выполнения наступательных действий на Армянск,

– рассказал он.

По его словам, говорится о форсировании Днепра.

"Тогда весь треугольник Кинбурнская коса – Армянск – Новая Каховка оказывается в оперативном окружении", – отметил военный эксперт.

Свитан подчеркнул, именно поэтому россияне начинают плавно собираться, как делали это на Правом берегу Херсонской области.

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Военный эксперт добавил, что, конечно, оккупанты будут отступать не с пустыми руками, а стиральными машинками, которые уже пытаются отправить себе за Урал.

"Такого рода движения - это как раз подготовка к "жесту доброй воли". Там с военной точки зрения невозможно удержать этот участок", – убежден он.

По его словам, этот треугольник фактически прижат с одной стороны к Черному морю, а с другой – к Днепру.

По большому счету мы форсируем Днепр, тогда несколько бригад берут направление на Армянск, весь этот треугольник – это кладбище россиян. Они прекрасно это понимают,

– сообщил он.

Так что наступательных или оборонительных действий на Херсонщине оккупанты точно уже не планируют совершать.

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