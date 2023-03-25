Про це 24 Каналу розповів Роман Світан – полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор. За його словами, російські військові вже відчувають, що ЗСУ поженуть їх далеко з наших територій.

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Ротація окупантів на Херсонщині

Роман Світан переконаний, що ротація росіян у Новій Каховці – це фактично і є відхід окупантів, причому з награбованим майном з України.

"Частина, яка заходила по ротації, не ставала на ті ж дільниці, на яких стояла до неї. Вони трошки розосередилися, зайшли в місто, відновили деякі блокпости", – пояснив він.

На його думку, все ж росіяни дещо послабили свій вплив на окупованій Херсонщині.

Усе те, що у нас твориться вже дев'ятий рік – це війна називається, а не вихід чи захід російських частин,

– додав він.

За словами військового експерта, все ж окупанти в паніці.

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Новий напрямок руху ЗСУ

Роман Світан зосередив увагу на тому, що на Правому березі наші війська підтягнули артилерію.

"Вона починає випалювати ту лінію у 25–30 кілометрів вздовж річки Дніпро, яку в принципі давно треба було пропалити, бо росіяни підтягнули до неї певну свою артилерію і почали працювати по мирних містах", – зауважив він.

На його думку, це поганий сигнал для окупантів.

Вони прекрасно розуміють, що ця смуга демілітаризована нашою артилерією і може бути використана нашими військами як плацдарм для виконання наступальних дій на Армянськ,

– розповів він.

За його словами, мовиться про форсування Дніпра.

"Тоді весь трикутник Кінбурнська коса–Армянськ–Нова Каховка опиняється в оперативному оточенні", – зазначив військовий експерт.

Світан підкреслив, саме через це росіяни починають плавно збиратися, як робили це на Правому березі Херсонської області.

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Військовий експерт додав, що, звісно, окупанти будуть відступати не з пустими руками, а пральними машинками, які вже намагаються відправити собі за Урал.

"Такого роду рухи – це якраз підготовка до "жесту доброї волі". Там з воєнної точки зору неможливо утримати цю ділянку", – переконаний він.

За його словами, цей трикутник фактично притиснутий з одного боку до Чорного моря, а з іншого боку – до Дніпра.

За великим рахунком ми форсуємо Дніпро, тоді декілька бригад беруть напрям на Армянськ, то весь цей трикутник – це кладовище росіян. Вони прекрасно це розуміють,

– повідомив він.

Тож наступальних чи оборонних дій на Херсонщині окупанти точно вже не планують здійснювати.

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