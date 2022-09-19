Врачи из Изюма показали операционную в подвале, где пытались спасать людей

Во время оккупации Изюма медикам приходилось оперировать раненых при +2 градусах. При этом в больнице была полная антисанитария.

Врачи спасали людей в операционной, расположенной в подвале. Об этом медики рассказали журналистам 24 канала.

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Как работала больница во время оккупации

Врач признался, что для него тяжелее всего было то, что не мог оказать помощь в полном объеме. Ведь в больнице не было многих препараторов, в том числе для остановки крови. Также не было анестезиолога и многих других врачей.

До полномасштабного вторжения в медучреждении работали около 500 человек, а во время оккупации – 61. Часть персонала работала на вокзале.

В общей сложности медики спасли около 400 пациентов. Работать приходилось в антисанитарии, ведь никаких антисептиков не было. Кроме того, в операционной царил холод – самая высокая температура воздуха составляла +2...+3 градуса. Также были "прилеты".

Медики рассказали, как спасали раненых в Изюме: видео

Как будут восстанавливать инфраструктуру Харьковщины

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что на деоккупированной Харьковщине уничтожены 70% инфраструктуры. На первоначальные меры правительство выделило из резервного фонда 400 миллионов гривен.

По словам чиновника, этих денег на все не хватит, поэтому сейчас ведутся переговоры с международными партнерами.

В настоящее время был создан координационный штаб. Его задача эвакуировать тех людей, которые полностью потеряли свои дома и им негде перезимовать, а также восстановить жилье, если есть небольшие повреждения.

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