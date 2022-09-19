Лікарі рятували людей в операційній, яка була розташована у підвалі. Про це медики розповіли журналістам 24 каналу.

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Як працювала лікарня під час окупації

Лікар зізнався, що для нього найважчим було те, що не міг надати допомогу у повному обсязі. Адже у лікарні не було багатьох препараторів, зокрема для зупинки крові. Також не було анестезіолога й багатьох інших лікарів.

До повномасштабного вторгнення у медзакладі працювали близько 500 людей, а під час окупація – 61. Частина персоналу працювала на вокзалі.

Загалом медики врятували близько 400 пацієнтів. Працювати доводилося в антисанітарії, адже ніяких антисептиків не було. Крім того, в операційній панував холод – найвища температура повітря становила +2...+3 градусів. Також були "прильоти".

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Як відновлюватимуть інфраструктуру Харківщини

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що на деокупованій Харківщині знищені 70% інфраструктури. На первинні заходи уряд виділив з резервного фонду 400 мільйонів гривень.

За словами чиновниці, цих грошей на все не вистачить, то ж зараз ведуться переговори з міжнародними партнерами.

Наразі створили координаційний штаб. Його завдання евакуювати тих людей, які повністю втратили свої домівки й не мають, де перезимувати, а також відновити житло, якщо є невеликі пошкодження.

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