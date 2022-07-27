У Зеленского рассказали о судьбе "понаехавших" россиян после деоккупации Крыма

Многие граждане рф заехали на полуостров после 2014 года. Если они не уедут оттуда добровольно, украинские власти будут действовать в соответствии с законодательством.

Об этом 24 каналу рассказала постоянная представительница Президента Украины в Крыму Тамила Ташева. Она подчеркнула, что все лица, которые находятся на территории Украины незаконно, должны быть выдворены из нее.

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Как будет происходить выдворение

Ташева рассказала, что всем этим россиянам будет дан срок, в течение которого они должны выехать с территории украинского государства, коим является и Крымский полуостров. Если они этого не сделают, то их ожидает выдворение.

По ее словам, россиянам, незаконно въехавшим на полуостров, еще и без оснований, будет выдаваться официальный документ о том, что они должны покинуть территорию Украины.

Все лица, которые находятся на территории Украины незаконно, должны по закону быть выдворенными. Это абсолютно нормальная практика не только для Украины, а и в частности для наших партнеров,

– заявила Ташева.

Она подчеркнула, что Украина в этом вопросе будет руководствоваться очень логичной законодательной рамкой.

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Если человек захочет остаться официально

По словам Ташевой, россияне, которые выразят желание проживать на территории Крымского полуострова официально, могут остаться с учетом выполнения определенных требований.

Они могут подать заявку на временное проживание на территории украинского государства, подать документы на визу, потому что у нас сейчас визовый режим с российской федерацией,

– объяснила Ташева.

Так, добавила она, гражданин может заявить, что хочет на законных основаниях находиться на территории Украины.

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За неделю до дня ВМФ россии руководители морской группировки оккупантов начали тщательные проверки и подготовку к празднику в Крыму. Оказалось, что почти во всех подразделениях военнослужащие массово употребляют алкоголь даже в рабочее время.

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