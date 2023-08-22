Крым будем освобождать, вероятнее всего, военным путем, – Данилов

Украина обязательно будет освобождать Крым. Секретарь СНБО заявил, что деоккупация Крыма – это единственный путь Украины обезопаситься от агрессивного соседа.

Многие западные эксперты не считают деоккупацию Украиной Крыма возможной, а также указывают на то, что полуостров является своеобразной красной линией для Путина. В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что Украина непременно будет возвращать полуостров под свою юрисдикцию, иначе нельзя.

Смотрите также Поможет вернуть Крым: в Forbes назвали, какая ракета к F-16 поставит Путина на колени

Крым будем обязательно возвращать

По словам Данилова, если Россия сама не поймет, что нужно уйти из Крыма, ВСУ ей помогут. Он заверил, что Украина не рассматривает иной вариант, кроме как деоккупация Крыма.

Секретарь СНБО подчеркнул, что освобождение Крыма – это не просто возвращение территории. Это одновременно и гарантии безопасности, в частности, гарантия того, что эта война не перейдет в наследство будущим поколениям.

Пока Крым под сапогом России, страна-агрессорка не успокоится, убежден Данилов. Поэтому ей нужно подрезать крылья. Если у Украины не будет в Крыму своего военного флота, угроза над ней будет нависать постоянно.

Только выгнав ее с территории Крыма, сдвинув ее в Азовском море, мы будем понимать, что наше государство будет иметь определенные гарантии безопасности на определенный промежуток времени,

– подчеркнул чиновник.

Естественно, деоккупация полуострова – дело не из легких. И на Украину будут давить, в частности, и разговорами о ядерной опасности. Данилов говорит, что мы постоянно получаем анонимные месседжи, мол, Крым освобождать не следует.

"Жест доброй воли" тоже возможен

В интервью "Украинским новостям" представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что разрабатываются разные сценарии деоккупации полуострова, а затем будет определяться, какой из них наиболее эффективен. Разведчик не исключает и "жест доброй воли" со стороны России. Но это тоже не произойдет самопроизвольно. Украинские силы должны сделать так, чтобы у оккупантов не осталось шансов, кроме как добровольно уйти с оккупированной территории. Впрочем, по словам разведчика, Украине не будет ждать на этот сценарий.

В Украине готовятся встречать Крым