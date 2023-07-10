Трон под Путиным посыплется: деоккупация Крыма станет роковой для диктатора

Ключ к победе будет тогда, когда ВСУ дойдут до админграницы с временно оккупированным Крымом. Там будет капитуляция или будет уничтожена российская группировка.

Об этом 24 Каналу заявил военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его мнению, тогда может начаться дестабилизация в верхушке российской власти.

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"Там же не один Путин. Там есть еще много людей тоже влиятельных. "Царь и бояре". Есть "бояре" достаточно влиятельные и мощные. Условные Патрушевы, Абрамовичи, бизнес-структуры. Думаю, Путину этого не простят именно россияне", – убежден Гетьман.

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Для них важно, чтобы "царь", которому они передали определенные полномочия, был мощным, и они чувствовали себя каким-то "особым народом". А когда "царь" становится слабым, они быстро прекращают из него творить некое "божество".

Как было с Муаммаром Каддафи, который там чуть ли не первый после Аллаха. Две недели и все… То же может случиться с Путиным, когда мы получим существенное преимущество и, например, освободим Крым. Трон не выдержит, трон посыплется под Путиным,

– считает военный аналитик.

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