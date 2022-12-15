Не разрешим оккупантам испортить курортный сезон, – Минобороны об оборонных укреплениях в Крыму

Во временно оккупированном Крыму захватчики укрепляют свои позиции. На пляжах уже начали рыть окопы.

Местные жители сообщают, что пляжи на восточном побережье полуострова изуродованы траншеями и бетонными укреплениями. Однако в Минобороны отметили, что не разрешат оккупантам испортить очередной сезон отпусков.

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Испуганные оккупанты надеются, что смогут избежать встречи с украинскими военными. В частности, русские наемники укрепляют береговую линию, опасаясь высадки украинского десанта.

По данным ГУР, вдоль берега близ села Молочное Сакского района оккупанты обустраивают сеть минных заграждений, окопов и траншей.

Оккупанты роют траншеи на пляжах в Крыму / Фото Минобороны Украины

Также захватчики дополнительно устанавливают так называемые зубы дракона – ряды бетонных пирамидок, которые должны остановить продвижение тяжелой техники.

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