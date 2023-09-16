Крым был мечтой Путина: как диктатор переживет потерю полуострова

Временно оккупированный Крым очень важен для кремлевского диктатора Владимира Путина. Для него это была не просто "потерянная территория", а большая мечта.

Когда Украина освободит Крым, для Путина это будет очень болезненная потеря. Такое мнение 24 Каналу озвучил ведущий канала Ходорковский LIVE, российский оппозиционный журналист Сергей Асланян.

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Для Путина Крым важнее, чем Сочи

Сергей Асланян убежден, что после деоккупации Крыма Путин будет "кормить" россиян тезисами, что якобы "так и должно быть", "все для защиты крымчан". Сначала россияне якобы бросились "спасать" полуостров от "плохой" Украины, а впоследствии им придется оттуда бежать.

Однако все-таки потеря Крыма для Путина будет очень болезненной. Родной город бункерного деда – Санкт-Петербург, он любит Сочи, которое для него очень важно. Однако Крым был едва ли не самой большой мечтой диктатора.

Владеть Крымом – всегда было мечтой Путина. Крым был аннексирован не потому, что это была случайная земля, определенная как "территориальная потеря". Нет, это была мечта. Потеря мечты – это очень больно,

– заметил оппозиционер.

Асланян о значении Крыма для Путина: смотрите видео

Деокупация Крыма: главное