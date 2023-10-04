Когда потеряет Крым, потеряет и власть: решится ли Путин на ядерный удар

Во временно оккупированном Крыму почти каждый день раздаются взрывы из-за атак дронов, а спецназовцы ГУР продолжают осуществлять десантирование на полуострове. В то же время продвигается контрнаступление ВСУ.

И если Украина сможет деоккупировать Крым до президентских выборов в России, которые должны пройти в марте 2024 года, то это станет политической катастрофой для Владимира Путина. Об этом 24 Каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов, добавив, что глава Кремля попытается этого не допустить.

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Будет выглядеть как лузер

В случае если ВСУ удастся освободить Крымский полуостров, для Путина потеря Крыма будет означать потерю власти.

Путин может предпринять неадекватные шаги. Нельзя исключать, что в этой ситуации он нанесет ядерный удар. Ведь ему уже будет нечего терять,

– подчеркнул политолог.

Россиянам Путин нужен только пока он силен. А если он не сможет удержать Крым в результате войны, которую он сам и начал, то будет выглядеть как лузер.

После этого Путин никому не будет нужен – ни рядовым избирателям, ни российской элите, ни даже приближенным к нему олигархам. Все от него отвернутся.

Политолог предположил, решится ли Путин на ядерный удар: смотрите видео

Существует внутренняя угроза

В то же время, использование ядерного оружия – это риск для российского президента. И это относится не только к внешней угрозе со стороны западных стран, которые могут ответить на ядерный удар России.

Также существует внутренняя угроза, ведь команда Путина о нанесении ядерного удара может не быть выполнена. Военные, которые получат приказ, могут не послушать его.

Это будет означать, по мнению Аббаса Галлямова, что произошел военный переворот. А для начальника генштаба Валерия Герасимова и главы минобороны Сергея Шойгу, которые сейчас являются кандидатами на суд в Гааге, невыполнение приказа Путина о нанесении ядерного удара станет потенциальным алиби. Ведь после военного переворота, они могут свергнуть Путина, и после этого станут героями.

На Крымском полуострове постоянно "тревожно"

Во временно оккупированном Крыму "хлопки" происходят регулярно и в уголках, где сосредоточены военные объекты.

Только в течение последнего месяца на полуострове раздались очень мощные взрывы. В частности, в Севастополе были уничтожены российские судна – ВДК "Минск" и ракетоноситель "Ростов-на-Дону". Также был нанесен удар по российскому 26-му морскому радиотехническому отряду и вероятно по радиотехнической станции.

Еще попадание произошло в командный пункт Черноморского флота России вблизи Верхнесадового, а также по штабу Черноморского флота в том же Севастополе.

Кроме того, ночью 3 октября снова в этом городе – вблизи Казачьей бухты – раздались взрывы. Россияне жаловались на якобы сбитую "украинскую ракету" "Нептун", а также на якобы "атаку дронами".

В то же время экс-министр обороны Великобритании Бен Воллес отметил, что украинское контрнаступление является успешным. И хотя продвигается оно медленно, но зато уверенно. А попадание по штабу Черноморского флота в Севастополе Волес считает началом битвы за Крым.