І якщо Україна зможе деокупувати Крим до президентських виборів в Росії, які мають відбутися у березні 2024 року, то це стане політичною катастрофою для Владіміра Путіна. Про це 24 Каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов, додавши, що очільник Кремля спробує цього не допустити.

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Буде виглядати як лузер

У випадку, якщо ЗСУ вдасться звільнити Кримський півострів, для Путіна втрата Криму буде означати втрату влади.

Путін може вчинити неадекватні кроки. Не можна виключати, що в цій ситуації він завдасть ядерного удару. Адже йому вже буде не має що втрачати,

– наголосив політолог.

Росіянам Путін потрібен тільки поки він сильний. А якщо він не зможе втримати Крим в результаті війни, яку він сам і розпочав, то буде виглядати як лузер.

Після цього Путін нікому не буде потрібен – ні пересічним виборцям, ні російській еліті, ні навіть наближеним до нього олігархам. Всі від нього відвернуться.

Політолог припустив, чи наважитися Путін на ядерний удар: дивіться відео

Існує внутрішня загроза

Водночас використання ядерної зброї – це ризик для російського президента. І це стосується не тільки зовнішньої загрози з боку західних країн, які можуть відповісти на ядерний удар Росії.

Також існує загроза внутрішня, адже команда Путіна про завдання ядерного удару може не бути виконана. Військові, які отримають наказ, можуть не послухатись його.

Це буде означати, на думку Аббаса Галлямова, що відбувся воєнний переворот. А для начальника генштабу Валєрія Герасимова та глави міноборони Сєргєя Шойгу, які зараз є кандидатами на суд в Гаазі, невиконання наказу Путіна щодо завдання ядерного удару стане потенційним алібі. Адже після воєнного перевороту, вони можуть повалити Путіна, і після цього стануть героями.

Зверніть увагу! Секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що Заходу не потрібно піддаватись на ядерний шантаж Росії і боятися, що вона наважиться на використання ядерної зброї. Адже Путін не застосує її, поки західні країни самі йому не дозволять.

На Кримському півострові постійно "тривожно"