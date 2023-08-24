Месть перед грядущим бегством: оккупанты устроили обыски у крымских татар

Чем дальше ВСУ продвигается на Юге, тем больше у оккупантов в Крыму трясутся жижи. От страха и отчаяния они усиливают террор против тех, кто с нетерпением ждет Украину.

День независимости Украины для крымчан начался с визита незваных и крайне нежелательных гостей. Российские каратели врываются в дома крымских татар и проводят там обыски. Об этом в комментарии 24 Каналу сообщил Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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Террор против активистов

По словам Чубарова, оккупанты посещают прежде всего "неблагонадежных" крымских татар, которые уже отбывали наказание за отстаивание человеческого достоинства, прав и свобод. В частности, речь идет об активистах "Крымской солидарности" и родственниках политических заключенных.

: Крымская солидарность – это объединение правозащитников в Крыму, созданное в 2016 году. К сфере деятельности входит защита политзаключенных, поддержка родственников заключенных, работа как гражданских журналистов для освещения обысков и судебных процессов.

Известно, что в Бахчисарае силовики проводили обыски у Аметхана Умерова, Сейдамета Мустафаева, Руслана Асанова, Абдулмеджита Сейтумерова, Эльдара Якубова, Рэмзи Неметулаева.

Так, 37-летний Умеров, отец 5-ти детей, неоднократно был арестован за протесты против массовых арестов на полуострове. За подобные акции несогласия получали наказание и другие активисты, в домах которых происходили обыски.

По данным "Крымской солидарности", всех шесть активистов после обысков увезли в ФСБ в Симферополе.

Зачитали статью о "терроризме" и задержали на глазах детей

Дети болеют вирусной инфекцией, они сильно кашляли и плакали,

– так рассказывает о визите россиян Айше Якубова, жена 43-летнего Эльдара Якубова.

По ее словам, сначала семья услышала звуки и голоса. Они кричали "Открывайте, полиция!".

Эльдар Якубов сам открыл им дверь. Силовики вошли в квартиру и сразу потребовали телефоны. Они зачитали протокол, в котором была озвучена статья о причастности к организации террористической деятельности.

Провели обыск, взяли документы мужа: паспорт и документы об образовании. Удалили два планшета и телефон мужа,

– рассказывает Айше.

Все происходило на глазах детей активиста, а их у Якубова шестеро. Дети болели, у старшего сына поднялась температура и пришлось даже вызвать скорую.

Россияне в Крыму же сидят на чемоданах

Глава Меджлиса Рефат Чубаров объяснил, почему россияне усилили террор против крымских татар именно сейчас. По его словам, они пытаются отомстить за Крымскую платформу. Их раздражает, что мировое сообщество мобилизовалось вокруг деоккупации Крыма. Сильнейшие государства поддерживают Украину в ее намерениях освободить полуостров и тем самым привлекают к поддержке другие страны.

Это месть за Крымскую платформу плюс оккупанты не могут не осознавать, что им придется бежать из Крыма. И это отчаяние их еще больше толкает на то, чтобы успеть отомстить всем, кому они еще могут. А это наши активисты, не склоняющие головы перед российскими оккупантами,

– подчеркнул крымский татарин.

Также Чубров упомянул о жесткой позиции Зеленского относительно дискуссии о возможном "отказе" от территорий в обмен на членство в НАТО. Президент заявил, что он не обменяет на НАТО ни одну из украинских территорий, включая Крым.

Крым вернется в Украину

Впрочем, чтобы от бессилия не пытались совершить оккупанты, судьба Крыма определена – он "обречен" на освобождение от "русского мира". Об этом не раз говорили высшие должностные лица Украины. Это повторили в рамках "Крымская платформа", которая началась 23 августа.

Так, президент Зеленский еще раз заверил, что Украина не откажется от намерений освободить от оккупантов всю свою территорию, включая Крым. Также он отметил, что в настоящее время украинские власти разрабатывают конкретные шаги по деоккупации и обеспечению безопасности Крыма после его освобождения.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов предположил, что Украина будет освобождать Крым военным путём. По его словам, если россияне сами не уйдут из Крыма, то ВСУ им помогут это сделать. Кроме того, Данилов подчеркнул, что возвращение полуострова – необходимое условие безопасности нашего государства в будущем.

Советник главы Офиса Михаил Подоляк отметил, что без деоккупации Крыма не видит победу Украины.