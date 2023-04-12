Готовят россиян к освобождению Крыма: Скабеева в эфире набросилась на Подоляка

Российские пропагандисты в истерике: в каждой программе упоминают украинский Крым и готовят население к поражению. Недавно у российской пропагандистки Ольги Скабеевой изрядно "подгорело" от заявлений Михаила Подоляка.

Только лишь информация о предстоящем контрнаступлении ВСУ способна взволновать россиян. Одна из самых заметных российских пропагандисток Ольга Скабеева в истерике обсуждает предстоящее освобождение Крыма от оккупантов. 24 Канал.

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Загорать в Крыму не получится

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Крым будет освобожден в течение 5 – 7 месяцев, а война будет продолжаться до тех пор, пока не будет освобождена вся территория страны. Эта информация вызвала истерику у Скабеевой.

Разволновалась Оленька-сливной бачок. Очевидно, чувствует, что этот летний сезон в Крыму будет жарким и жарким. Только загорать не получится и ее это очень раздражает,

– прокомментировала нервный срыв пропагандистки ведущая 24 Канала Анастасия Норицина.

Скабеева набросилась в эфире на Подоляка: смотреть видео

Она подчеркнула, что Украина готовится нанести удар по территории оккупированного россиянами Крыма с последующим выселением всех россиян. Им лучше не тратить попусту время и уже собирать вещи и бежать с украинского полуострова. Пока есть еще такая возможность.

Украина вернет Крым