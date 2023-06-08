Андрей Юсов заявил, что оккупационная "администрация" Крыма трезво оценивает ситуацию. Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".
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К чему готовятся оккупанты в Крыму
Юсова попросили прокомментировать данные британской разведки, где говорится, что гауляйтер Сергей Аксенов мог усомниться в возможности регулярной армии России удержать Крым в случае наступления ВСУ.
Аксенов – подонок, но не дурак. Он абсолютно трезво оценивает ситуацию,
– отметил украинский разведчик.
По его словам, если посмотреть на доступные в открытом доступе спутниковые снимки и карты траншей, можно увидеть, что часть фортификационных сооружений оккупантов расположена далеко от материковой Украины. Это свидетельствует о том, что россияне отдают себе отчет, что им придется отступать быстро и далеко.
Юсов напомнил, что происходило при деоккупации других территорий Украины, которые временно захватывало государство-террорист. Практика показала, что изменников защищать никто не будет. Представитель ГУР добавил, что у приспешников Аксенова упакованы чемоданы. Эти коллаборанты готовы к бегству.
Что делает Украина для освобождения полуострова
Юсов заявил, что россияне используют Крым как определенный хаб для переброски сил и средств для сдерживания временно оккупированных территорий на Юге и Востоке Украины. На самом полуострове особых изменений в количестве российских военных не наблюдается.
По его словам, Украина анализирует потенциал врага. Сейчас делается все возможное, чтобы украинские силы безопасности и обороны могли одолеть оккупантов. Еще Юсов напомнил, как после полномасштабного вторжения России Украина пообещала, что Крым будет возвращен.
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