Соответствующее заявление Буданов сделал в октябре 2022 года. Уже 8 июня 2023 года представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов рассказал "Украинской правде", почему этого не случилось, пишет 24 Канал.

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Что разведка говорит о словах Буданова

Андрей Юсов отметил, что они говорят о сценариях. Они могут быть разные и подвергаться коррективам. Мол, это не ставка в букмекерской конторе и не отрывной календарь на стене.

Коррективы происходят. Но общая ситуация и общая оценка остается без изменений: Украина, безусловно, вернет Крым. И в этой ситуации слова Буданова точно будут пророческими,

– заявил представитель разведки.

Юсов не сказал, на какую дату можно скорректировать прогноз, однако объяснил: "Поскольку сейчас идет активная фаза действий украинских сил безопасности и обороны, я думаю, что неправильно обсуждать конкретные даты. Но думаю, что будет тепло".

Что говорил о Крыме Кирилл Буданов

Глава украинской разведки в октябре 2022 года говорил, что Украина вернется в Крым с оружием и довольно скоро. То есть Кирилл Буданов прогнозировал освобождение полуострова военным способом.

Тогда генерал-майор объяснял, что другого варианта нет. Также уверял, что война не продлится долго.

Уже в мае 2023 года Кирилл Буданов замечал, что он, как и каждый украинец, мечтает приехать в Крым после победы нашего государства. Разведчик хотел именно в Севастополь, ведь там прошло его детство.

Кратко о других прогнозах