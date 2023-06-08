Відповідну заяву Буданов зробив у жовтні 2022 року. Вже 8 червня 2023 року представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов розповів "Українській правді", чому цього не трапилось, пише 24 Канал.

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Що розвідка каже про слова Буданова

Андрій Юсов відзначив, що вони говорять про сценарії. Вони можуть бути різні та зазнавати корективів. Мовляв, це ж не ставка у букмекерській конторі та не календар відривний на стіні.

Корективи відбуваються. Але загальна ситуація і загальна оцінка залишається без змін: Україна безумовно поверне Крим. І в цій ситуації слова Буданова точно будуть пророчими,

– заявив представник розвідки.

Юсов не сказав, на яку дату можна скорегувати прогноз, проте пояснив: "Оскільки зараз іде активна фаза дій українських сил безпеки й оборони, я гадаю, що неправильно обговорювати конкретні дати. Але, думаю, що буде тепло".

Що говорив про Крим Кирило Буданов

Очільник української розвідки у жовтні 2022 року говорив, що Україна повернеться в Крим зі зброєю і досить скоро. Тобто Кирило Буданов прогнозував звільнення півострова військовим способом.

Тоді генерал-майор пояснював, що іншого варіанту не існує. Також запевняв, що війна не триватиме довго.

Вже у травні 2023 року Кирило Буданов зауважував, що він, як і кожен українець, мріє приїхати до Криму після перемоги нашої держави. Розвідник хотів саме у Севастополь, адже там пройшло його дитинство.

Коротко про інші прогнози