Начался этап завоевания превосходства в воздухе, – Свитан предположил, как можно вернуть Крым

Сейчас идет постепенная и методическая работа, которая приведет к деоккупации Крыма. Вооруженные Силы Украины пытаются завоевать преимущество в воздухе на полуострове.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан, заметив, что в современных боевых действиях основным компонентом всегда рассматривают авиацию. Потому и важно завоевать преимущество в воздухе.

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Сейчас Украина предпринимает такие попытки на полуострове. Там удалось захватить российские системы дальнего распознавания, которые были на "вышках Бойко". Потом последовали удары по системам ПВО оккупантов и системах загоризонтной связи. А теперь идет уничтожение различных стационарных военных объектов россиян в Крыму.

Такие широкомасштабные удары показывают, что начался первый этап завоевания превосходства в воздухе. Потом будет работа крылатыми ракетами на большую глубину. Допускаю применение боевой авиации, которая у нас есть. Старые советские самолеты при подавленной ПВО могут работать. Особенно Су-24 и Су-27 могут отбомбиться и вернуться на базу.

– рассказал Свитан.

После этого уже может начаться наземная операция по деоккупации Крыма. Ее вполне реально начать с Херсонской области. Но для этого нужно форсировать Днепр.

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Нужно ли захватить "сухопутный коридор" с Крымом

Как отметил Свитан, выход на Азовское побережье действительно улучшит ситуацию с освобождением Крыма. Крымско-херсонская группировка оккупантов потребляет много ресурсов. А главный путь снабжения – "сухопутный коридор".

Для этого можно пересечь железную дорогу возле Токмака Запорожской области. Тогда получится взять в оперативный контроль участок этого "сухопутного коридора".

А пересечение сухопутного коридора достаточно быстро решит все вопросы. Никакая армия удержаться так не сможет. Запас окончится. И эти "зеленые человечки" станут "синими", потому что будут вынуждены переодеваться в гражданское и убегать,

– подчеркнул Свитан.

Взрывы в Крыму: коротко