Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що в сучасних бойових діях основним компонентом завжди розглядають авіацію. Тому й важливо завоювати перевагу в повітрі.

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Зараз Україна здійснює такі спроби на півострові. Там вдалося захопити російські системи з далекого розпізнавання, які були на "вишках Бойка". Згодом пішли удари по системах ППО окупантів та систем загоризонтного зв'язку. А тепер – йде знищення різних стаціонарних військових об'єктів росіян у Криму.

Такі широкомасштабні удари демонструють, що почався перший етап завоювання переваги у повітрі. Далі буде робота крилатими ракетами на більшу глибину. Допускаю застосування бойової авіації, яка у нас є. Старі радянські літаки при задавленій ППО можуть працювати. Особливо Су-24 та Су-27 можуть відбомбитися і повернутися на базу,

– розповів Світан.

Після цього вже може початися наземна операція з деокупації Криму. Її цілком реально почати з Херсонської області. Але для цього потрібно форсувати Дніпро.

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Чи потрібно захопити "сухопутний коридор" з Кримом

Як наголосив Світан, вихід на Азовське узбережжя дійсно покращить ситуацію зі звільненням Криму. Кримсько-херсонське угруповання окупантів споживає багато ресурсів. А головний шлях постачання – "сухопутний коридор".

Для цього можна навіть перетнути залізницю біля Токмака Запорізької області. Тоді вийде взяти в оперативний контроль ділянку цього "сухопутного коридору".

А перетин сухопутного коридору досить швидко вирішить все питання. Жодна армія втриматися так не зможе. Запас закінчиться. І ці "зелені чоловічки" стануть "синіми", бо будуть змушені переодягатися в цивільне і тікати,

– наголосив Світан.

Вибухи в Криму: коротко