Группировка России в Крыму была больше, чем армии стран НАТО: как ВСУ возвращает превосходство

Россия в течение долгих восьми лет выстраивала в Крыму мощный военный потенциал. В то же время, это их не спасает от методической работы ВСУ, которые постепенно уничтожают все то, что россияне незаконно размещают на временно оккупированном полуострове.

Оккупантам становится все менее "по-домашнему" на территории временно оккупированного Крыма. Об этом 24 Каналу рассказал капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко, объяснив, как Украина уничтожает мощности врага.

Смотрите также Украинские атаки взорвали военное преимущество России в Черном море, – The Wall Street Journal

Мощная группировка в Крыму

С 2014 года, когда россияне захватили Крымский полуостров, его начали восстанавливать как непотопляемую военно-морскую базу. Более того, в начале прошлого года оккупанты имели там группировку, которая по количеству личного состава и техники, входила в рейтинг "200 вооруженных сил стран мира". Занимали там 80-е место.

Что интересно, 10 или 12 стран НАТО имеют свои вооруженные силы меньше, чем Россия держала в оккупированном Крыму. То есть это очень серьезный военный контингент, который готовился проецировать силу на Азовское море и Атлантический океан.

– заметил Андрей Рыженко.

Кроме военно-морских сил усиливали противовоздушную оборону, ракетные системы и авиацию. Сейчас эта группировка сосредоточена на нанесении ракетных ударов: и кораблями, и подлодками, и береговыми ракетными комплексами, и авиацией.

"Они блокируют судоходство в северо-западной части Черного моря. Действительно, мы нашли "дорогу жизни" вблизи тех вод, но там очень немного судов. Признанные международные пути как раз находятся под угрозой применения всего их оружия", – подчеркнул капитан запаса ВМС.

Также Крым используют для дальнейшего захвата украинских территорий путем высадки десанта, подготовки новых военных. Там, в частности, ремонтируют технику, лечат раненых.

Андрей Рыженко о демилитаризации Крыма: смотрите видео

Методически уничтожаем военный потенциал врага

Однако, конечно, для россиян это не могло иметь последствий. Так что в последнее время в Крыму горячо, как никогда.

То, что мы отмечаем в последний месяц, это систематизированная работа по нанесению высокоточных ударов по объектам критической инфраструктуры противника. Для этого мы используем морские дроны, воздушные БПЛА и крылатые ракеты,

– заметил Рыженко.

В частности, недавно были уничтожены два комплекса С-400. Как следствие, туда практически беспрепятственно начали долетать ракеты: и по аэродрому в Саках, и по запасному командному пункту в Верхнесадовом, и по штабу Черноморского флота.

"Сейчас осуществляют методическую работу по ослаблению боевого потенциала противника – войск, находящихся на Крымском полуострове и обеспечивающих военную агрессию против нас", – подчеркнул Рыженко.

Взрывы в Крыму: последние новости

Неспокойно 23 сентября было в Севастополе. Там прогремели взрывы в районе 13-го судоремонтного завода Черноморского флота России. Это едва ли не самый важный завод для оккупантов, ведь именно там ремонтируют корабли военно-морского флота России.

Уже через несколько часов после этого появилась информация о "хлопок" в Джанкойском районе – на севере оккупированного полуострова. По предварительным данным взрыв произошел в районе села Вильно, неподалеку от него расположен аэродром Черноморского флота России. Однако неизвестно, был ли поражен этот военный объект.

Украина 22 сентября нанесла удара по штабу Черноморского флота. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что погибли 9 оккупантов, ранены – 16, среди них есть и генералы. Заметим, что появились новые спутниковые снимки, на которых видны последние поражения.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к украинцам в Крыму с просьбой временно покинуть территорию оккупированного полуострова. По ее словам, безопаснее будет переждатьна подконтрольной Украине территории или в третьих странах.