Деоккупация Луганской области началась, уже об этом можно говорить официально, – Гайдай
Источник:Сергей Гайдай
Вооруженные Силы Украины уже начали освобождать от оккупантов населенные пункты Луганской области. Впрочем, возвращаться домой еще рано.
О начале деоккупации можно говорить официально. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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Начата деоккупация Луганской области
По словам Гайдая, уже несколько населенных пунктов освобождены от российских захватчиков. А сами оккупанты понимают, что контрнаступление ВСУ им просто так не миновать.
Они понимают, что их разбивают. Поэтому оккупанты сейчас максимально все минируют – все дороги, здания и т.д.
– отметил глава региона.
Также Гайдай обратился к жителям области и попросил не спешить сразу возвращаться в свои дома, поскольку это может быть опасно. Сначала нужно провести разминирование территорий.
"Люди, которые находятся на временно оккупированных территориях, прошу вас, по возможности, эвакуироваться! Если нет такой возможности – во время обстрелов находитесь в укрытиях!" – подчеркнул глава ОВА.
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Люди просят освободить Луганск
Ранее Сергей Гайдай рассказывал, что жители временно оккупированных городов в Луганской области не могут дождаться, когда, наконец, наши военные выбьют российских захватчиков.
Так, глава региона получает в мессенджерах сообщения от проживающих в Луганске. Люди рассказывают, какая у них ситуация, и пишут: "Приезжайте, пожалуйста, мы ждем".
Напомним, что Лиман очень важный плацдарм как для ВСУ, так и для российских оккупантов. Поэтому его освобождение открывает украинским военным путь к началу полномасштабной операции по деоккупации Луганской области.
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