Все усеяно минами: Ким предупредил об опасности

Деокупация Юга Вооруженными силами Украины не обходится без трудностей. Оккупанты оставили после себя неприятные "подарки" в виде противопехотных мин.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он призвал жителей освобожденных территорий соблюдать осторожность.

Читайте также: "Пролететь практически невозможно": В Николаеве для борьбы с дронами создали спецэкипажи

От вражеских мин на освобожденных территориях есть жертвы

Виталий Ким предупреждает жителей деоккупированных территорий Юга страны, чтобы были осмотрительными и обходили места, где гипотетически могут быть заложены мины врага. Он добавляет, что, к сожалению, уже есть жертвы.

Очень много мин на освобожденных территориях и населённых пунктах. Не "лазайте" без дела. Есть жертвы,

– написал глава ОВА в своем телеграмм-канале.

Обратите внимание В сети пишут об эвакуации жителей Николаева: что говорят власти

Деокупация Николаевской области: что нужно знать

Практически вся территория Николаевской области освобождена от захватчиков. Об этом рассказывают украинские военные.

Однако глава Николаевской ОВА призывает жителей области соблюдать информационную тишину и не разглашать в сети, как проходит контрнаступление. Кроме того, он добавляет, что возвращаться в дома на деоккупированных территориях пока рано.

Виталий Ким отмечает, что в регионе действительно много хороших новостей. В частности, в деоккупированных городах и селах готовятся к переподключению электричества и тепла.

Также власти организуют гуманитарную помощь, фуры с едой, генераторы и "Старлинки", чтобы обеспечить жителей освобожденных территорий всем необходимым. Больше деталей глава ОВА сейчас рассказать не может. Необходимо дождаться официальных подтверждений от Генштаба ВСУ.

Россияне ночью атаковали Николаев: смотрите видео