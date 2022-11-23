Слезы на глазах: военный вспомнил реакцию местных на освобождение территорий
Российские захватчики захватили немало украинских населенных пунктов с начала войны. Однако ВСУ уверенно освобождают наши территории, а радость местных, когда они видят защитников, трудно описать словами.
Во время зачистки населенных пунктов и мужчины, и женщины, и даже дети выбегали из дома и кричали: "Это наши". Об этом 24 каналу рассказал бизнесмен и военный Александр Карпюк.
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"Ты понимаешь, зачем ты здесь"
Впрочем, военные призвали украинцев не выходить из дома, поскольку в деоккупированном населенном пункте еще могли остаться взрывоопасные предметы или российские захватчики.
Ты просто идешь, у тебя слезы на глазах и ты понимаешь, зачем ты здесь,
– вспомнил военный.
Он добавил, что единство украинского народа, которое военные ощущают зайдя в освобожденные населенные пункты – невозможно описать словами.
Карпюк вспомнил, как реагировали местные на освобождение от оккупации: смотрите видео
Освобождение оккупированных территорий: последние новости
- Украинские военные продолжают уничтожать врага и выбивать его с родной земли. Стало известно, что ВСУ вышли на рубеж на правом берегу Днепра. В рамках контрнаступательной операции на Юге уже удалось освободить 198 населенных пунктов.
- На деоккупированной части Херсонщины очень много заминированных территорий. Оккупанты оставили взрывчатку и в мешках с картофелем, и в музыкальных инструментах, поэтому работы по разминированию очень много.
- Кроме взрывчатки на освобожденных территориях оккупанты оставляют после себя разрушения и доказательства военных преступлений. Так, в Снигиревке, что на Николаевщине, которая недавно была под оккупацией, нашли пыточные врага. В них российские захватчики допрашивали местных жителей.
- Глава ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты контролируют значительную территорию Луганской области. Однако наши защитники официально освободили 12 населенных пунктов региона. Он добавил, что продвижение идет непросто и каждый метр Луганщины дается очень тяжело.
- Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов рассказал, что дальнейшее контрнаступление будет на том направлении, которое будет самым выгодным. Это может произойти и по плану Харьковской спецоперации. Кроме того, командование будет придерживаться основной стратегии – беречь жизнь украинских военных.