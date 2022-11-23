Слезы на глазах: военный вспомнил реакцию местных на освобождение территорий

Российские захватчики захватили немало украинских населенных пунктов с начала войны. Однако ВСУ уверенно освобождают наши территории, а радость местных, когда они видят защитников, трудно описать словами.

Во время зачистки населенных пунктов и мужчины, и женщины, и даже дети выбегали из дома и кричали: "Это наши". Об этом 24 каналу рассказал бизнесмен и военный Александр Карпюк.

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"Ты понимаешь, зачем ты здесь"

Впрочем, военные призвали украинцев не выходить из дома, поскольку в деоккупированном населенном пункте еще могли остаться взрывоопасные предметы или российские захватчики.

Ты просто идешь, у тебя слезы на глазах и ты понимаешь, зачем ты здесь,

– вспомнил военный.

Он добавил, что единство украинского народа, которое военные ощущают зайдя в освобожденные населенные пункты – невозможно описать словами.

Карпюк вспомнил, как реагировали местные на освобождение от оккупации: смотрите видео

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