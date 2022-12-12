Оккупанты готовятся, – крымчанин об окопах на пляжах полуострова

Каждый день Украина демонстрирует успехи на фронте. После деоккупации части южного направления, россияне начали готовить Крым к вероятным боевым действиям.

Такую информацию в эфире 24 канала озвучил правозащитник, заместитель гендиректора Украинского института, соучредитель правозащитной инициативы "Крым.SOS" Алим Алиев. Он убежден, что Россия изо всех сил пытается показать контроль над полуостровом.

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После успешной операции по освобождению Херсона, по мнению Алиева, оккупанты ожидают действий в Крыму. И все больше избавляются от иллюзий, что полуостров российский навсегда.

Вырытые траншеи на пляжах – это психологическая тактика, чтобы показать, что Крым они будут защищать. И полуостров под надежной опекой российских военных,

– прокомментировал Алиев.

Крымчанам следует готовиться

Алиев подчеркнул, что полуостров после освобождения Херсона стал одним из ключевых плацдармов этой войны. В свою очередь, Джанкой – главный логистический город для российской армии.

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"Как продвигается украинская армия, я думаю, видят даже немного слепые и глухие в политическом смысле крымчане и "понаехавшие", – добавил правозащитник.

Алиев убежден, что жителям полуострова также следует готовиться к военно-дипломатическому решению войны.

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