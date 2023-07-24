Бьют палками и закрывают в изоляторах без еды: что происходит в России с похищенными детьми

С начала войны в Украине Россия ежедневно пытается искалечить и убить как можно больше и самых маленьких граждан нашего государства. Другой ее задачей является похищение детей, из которых пытаются вырастить врагов Украины.

И то и другое, как подчеркнула уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук, является очевидным геноцидом. Об этом она рассказала в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

Достойно внимания Россия ворует и психологически насилует наших детей, – интервью с уполномоченной президента Герасимчук

Навязывают детям чувство вины и за непослушание бьют палками

Как только малыши оказываются на территории страны-агрессора, за них сразу же берутся все мощности России по перевоспитанию, которое включает не только пропагандистскую риторику. О происходящем на вражеской территории рассказали сами же дети, которых удалось вернуть из депортации, в том числе и из временно оккупированного Крыма.

Так, когда дети оказывались в "лагерях" оккупантов, им сразу начали навязывать мысль о том, что Украина якобы не существует и никогда не существовало. Что это якобы украинцы виноваты в этой войне, это мы ее "спровоцировали" и убиваем людей.

Соответственно, они навязывают детям очень сильное чувство вины, они наказывают детей за слова "Слава Украине!", детей били палками, их закрывали в изоляторе, им не позволяли выходить на улицу и общаться с другими детьми. Иногда даже лишали их пищи на день,

– рассказала Дарья Герасимчук.

И происходит это в разговорах с детьми как коллективных, так и индивидуальных. "То, что рассказывают дети, это правда страшно", – подчеркнула уполномоченная президента Украины по правам ребенка.

Кроме того, Россия прилагает все усилия не только для того, чтобы отвернуть детей от Украины, но и настраивает против собственных биологических семей. Так, ранее из российского плена удалось вернуть семью военнослужащих, а с оккупированных территорий их 6-летнюю дочь Анну Марию.

В лапах врагов, под контролем российского давления, ребенок находился менее года, однако это уже повлияло на детскую психику.

Сейчас она, видя абсолютно любящих родителей, обожающих свою малышку, постоянно спрашивает: "А вы меня точно любите?",

– сказала Дарья Герасимчук.

Россия похитила десятки тысяч детей

И таких детей, принудительно депортированных и попавших под "перевоспитание" – не одна тысяча. При этом Россия держится за них зубами и постоянно перемещает.

Например, рассказал мне мальчик Виталий, которого удалось вернуть из лагерей, где он находился 8 месяцев, он рассказал, что когда его отправляли из херсонского порта, весь порт был в украинских детях, это были тысячи украинских детей. Ситуация очень трудная,

– отметила Дарья Герасимчук.

В настоящее время Украина, по ее словам, владеет информацией относительно немного больше, чем 19,5 тысяч депортированных детей. Однако она подчеркнула – это только капля в море.