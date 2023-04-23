Не только Путин и Львова-Белова: кто причастен к депортации детей из Украины

В марте 2023 года Гаагский трибунал выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. Однако к депортации украинских детей причастны не только эти военные преступники.

Кто еще причастен к похищению маленьких украинцев, в эксклюзивном интервью 24 Канала рассказала советница-уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

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К депортации причастны не только Путин и Львов-Белов.

Дарья Герасимчук подчеркнула, что однозначно, что ордер на арест должно быть выписан не только на Львову-Белову и Путина.

Это только начало. На самом деле в этот список антигероев должно быть приобщено достаточно большое количество людей. Это и те, кто осуществлял собственную перевозку этих детей, и те люди, которые принимают этих детей в своих якобы семьях, и те, кто осуществляет медосмотры, выставляет неправильные диагнозы,

– подчеркнула советница-уполномоченная президента.

Также она отметила, что за преступления против украинских детей, за все то, что оккупанты совершают на территории Украины, должен нести наказание каждый россиянин, поддерживающий эту войну, который молчит и не совершает никаких действий, пока его сограждане пытаются уничтожить украинскую нацию и лишить нас будущего.

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Сколько украинских детей депортировали оккупанты

По официальным данным, с начала полномасштабной войны по состоянию на утро 23 апреля россияне уже депортировали 19 393 ребенка. Это поименный список по факту обращений в Национальное информационное бюро от родителей, других родственников, от свидетелей, локальных властей.

В то же время Дарья Герасимчук отмечает: "Это очень маленькая частица, потому что на самом деле, по нашим представлениям, речь идет о нескольких сотнях тысяч похищенных. 200 – 300 тысяч украинских детей россияне похитили".

Полное интервью о том, как оккупанты похищают украинских детей, бьют, психологически насилуют и пытаются сделать из депортированных новых граждан России, читайте в понедельник, 24 апреля, на сайте 24 Канала.