Спасенные украинские дети выступили в Гааге: рассказали свои истории о депортации Россией

Шесть детей, которых удалось вернуть в Украину после принудительной депортации Россией, встретились с европейскими лидерами в Гааге. Они лично поведали свои истории.

Соответствующую встречу провели, чтобы привлечь внимание к нарушению оккупантами прав детей. Несовершеннолетних сопровождала делегация.

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"Сегодня это наши украинские дети, завтра могут быть ваши"

В состав делегации вошли Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, советница – уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук, Посол Украины в Нидерландах Александр Карасевич и соучредительница организации Orphans Feeding Foundation Мариам Ламберт.

В рамках своей миссии украинская делегация предоставила информацию о принудительном перемещении украинских детей по России, включая механизмы, стоящие за международным преступлением России. Представители нидерландской стороны лично услышали ужасные истории насильственной депортации шестерых детей,

– отметили в ОП.

Спасенные дети рассказали свои истории в Гааге / Фото Офиса Президента

Встречи проводили министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот и представители Комитета иностранных дел нидерландского парламента.

Во время разговора с украинской делегацией глава МЗЧ озвучила намерение Нидерландов поддержать Украину в новом проекте по воссоединению семей с помощью ДНК.

Используя экспресс-тесты, Амстердам стремится помочь нашему государству создать базу данных ДНК, что позволит быстро устанавливать родственные связи детей, похищенных Россией, и способствовать их скорейшему возвращению в свои семьи.

Руководитель ОП отметил, что полномасштабное вторжение России в Украину привело к массовым нарушениям фундаментальных прав и распространению незаконной депортации и похищению наших детей.

Наша цель – полностью прекратить насильственную депортацию наших детей в Россию и принять все необходимые меры для их безопасного возвращения домой. Украине необходима поддержка союзников и партнеров, чтобы вернуть каждого ребенка на родину. Сегодня это наши украинские дети, завтра могут быть ваши,

– подчеркнул Андрей Ермак.

Советница-уполномоченная президента отметила, что в настоящее время в Украину удалось вернуть только 386 детей. Еще более 19,5 тысячи – до сих пор ждут помощи.

Необходимо срочно совместно и эффективно реагировать на эту ужасную ситуацию,

– подчеркнула Дарья Герасимчук.

Омбудсман рассказал, что наше государство в процессе разработки механизма возвращения детей. В частности, это предполагает проверку и обновление данных о депортированных, документирование преступлений, совершенных оккупантами. А еще предложение практических действий для отдельных стран по содействию возвращению конкретных детей или групп детей.

Мы продолжаем выявлять новые случаи перемещения и депортации украинских детей Российской Федерацией. Виновные будут отвечать за свои действия по закону, а украинские дети воссоединятся со своими семьями,

– подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Соучредитель Orphans Feeding Foundation подчеркнула, что организация поддерживает Украину с начала полномасштабной войны, а поддержка Bring Kids Back UA является нашим абсолютным приоритетом. Также рассказала о сотрудничестве с ОП и омбудсманом, чтобы найти и вернуть детей, а еще повысить осведомленность по этой теме, чтобы указанные преступления были признаны международными институтами.

Наша цель – сделать так, чтобы голоса украинских детей были услышаны,

– сказала Мариам Ламберт.

Кстати, любая страна, организация или отдельное лицо может присоединиться к реализации инициативы Bring Kids Back UA в рамках плана действий, утвержден Владимиром Зеленским.

Важно! По состоянии на утро 17 сентября россияне незаконно похитили и депортировали уже 19 546 украинских детей. Однако, это только официально подтверждены данные. Общее количество депортированных может достигать сотен тысяч.

Российские захватчики не просто депортируют наших детей, они их психологически насилуют и пытают. Оккупанты пытаются уничтожить идентичную принадлежность. Об ужасах, к которым прибегает агрессор, ранее в интервью 24 Каналу рассказала Дарья Герасимчук.