Мексика отказалась принимать один самолет с депортированными нелегалами из США, – NBC News

США в четверг, 23 января, депортировали нелегальных мигрантов в Мексику. Однако в Штатах говорят, что мексиканские власти отказали в посадке одного самолета, что "временно сорвало планы администрации Трампа".

Два C-17 военно-воздушных сил Гватемалы с около 80 лицами на каждом вывезли депортированных из США, но третий самолет вместе с ними не вылетел. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

Смотрите также На фоне заявлений Трампа: Польша готовится к массовым депортациям из США

Мексика против "односторонних" действий Трампа в отношении мигрантов

В Белом доме впоследствии заявили, что "дело с полетами было административной проблемой и было быстро исправлено".

Вчера (23 января – 24 Канал) Мексика приняла рекордные 4 рейса депортации за 1 день!

– впоследствии заявила пресс-секретарь Кэролайн Левитт.

При этом в Мексике говорят, что не поддерживают "односторонних" действий Трампа по иммиграционным стандартам, в частности, его политики "Оставайтесь в Мексике", из-за которой мигранты вынуждены оставаться там, пока им не предоставят убежища.

В мексиканском правительстве отметили, что перевозка депортированных в другую страну требует сотрудничества с ней. Хотя ранее там заявляли о готовности сотрудничать с США, чтобы принять своих депортированных граждан.

"Мексика имеет очень хорошие отношения с правительством США, и мы сотрудничаем с уважением к нашему суверенитету по широкому кругу вопросов, включая миграцию. Когда речь идет о репатриации, мы всегда будем приветствовать прибытие мексиканцев на нашу территорию с распростертыми объятиями. Мексика обнимает вас", – писали в МИД.

Однако, напряжение между соседними США и Мексикой, которые были давними союзниками, таки появилась после победы Трампа на выборах.

Он, в частности, пригрозил ввести 25% пошлины для Мексики как месть за мигрантов, которые пересекают общую границу этих стран.