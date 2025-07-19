Россия депортирует украинцев в Грузию: МИД Украины обратилось с требованием и предлагает альтернативу

Россия существенно увеличила количество депортированных украинских граждан, в основном бывших заключенных, к границе с Грузией. Такая тенденция наблюдается еще с июня.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал соответствующие меры Москвы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию ведомства.

Смотрите также Венгрия запретила въезд трем офицерам ВСУ: в МИД отреагировали

Как отреагировали в МИД на депортацию?

По его словам, Россия использует депортацию украинских граждан через Грузию как инструмент давления. Украинская сторона предлагает России транспортировать этих людей непосредственно к украинской границе.

Министр рассказал, что из-за соответствующих мер России десятки людей, многие из которых не имеют надлежащих документов, застряли в транзитной зоне. Консулы сейчас пытаются обеспечить их возвращение в Украину.

43 гражданина, включая бывшего политзаключенного Андрея Коломийца, уже были эвакуированы этим путем. Однако другие до сих пор находятся в сложных условиях на границе,

– говорится в сообщении.

Андрей Сибига добавил, что сейчас идет активное сотрудничество с грузинской и молдавской сторонами для возвращения украинских граждан. Впрочем, нет никакой гарантии, что Россия не увеличит количество депортированных.

"Мы публично предлагаем России передавать этих украинских граждан непосредственно на границу с Украиной. Мы готовы их там принять. Есть соответствующие участки границы, где это можно сделать", – подчеркнул он.

Напомним, российское издание "Медиазона" в июне сообщило, что на границе России и Грузии застряли по меньшей мере 56 граждан Украины. Они ночевали в холодном подвале возле пограничного пункта Дарьяли.