Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував відповідні заходи Москви. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію відомства.

Дивіться також Угорщина заборонила в'їзд трьом офіцерам ЗСУ: у МЗС відреагували

Як відреагували в МЗС на депортацію?

За його словами, Росія використовує депортацію українських громадян через Грузію як інструмент тиску. Українська сторона пропонує Росії транспортувати цих людей безпосередньо до українського кордону.

Міністр розповів, що через відповідні заходи Росії десятки людей, багато з яких не мають належних документів, застрягли в транзитній зоні. Консули зараз намагаються забезпечити їхнє повернення в Україну.

43 громадянина, включаючи колишнього політв’язня Андрія Коломійця, вже були евакуйовані цим шляхом. Однак інші досі перебувають у складних умовах на кордоні,

– ідеться у повідомленні.

Андрій Сибіга додав, що наразі триває активна співпраця з грузинською та молдовською сторонами задля повернення українських громадян. Утім, немає жодної гарантії, що Росія не збільшить кількість депортованих.

"Ми публічно пропонуємо Росії передавати цих українських громадян безпосередньо на кордон з Україною. Ми готові їх там прийняти. Є відповідні ділянки кордону, де це можна зробити", – наголосив він.

Нагадаємо, російське видання "Медіазона" у червні повідомило, що на кордоні Росії та Грузії застрягли щонайменше 56 громадян України. Вони ночували в холодному підвалі біля прикордонного пункту Дар'ялі.