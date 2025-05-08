Европарламент принял резолюцию о возвращении депортированных Россией украинских детей

В четверг, 8 мая, Европейский парламент принял резолюцию о возвращении украинских детей, которых Россия депортировала или принудительно переместила. Решение поддержали 5 ведущих политических групп.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает 24 Канал. Он поблагодарил Европарламент за четкую позицию и солидарность.

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Что свидетельствует резолюция

По словам Ермака, так Европарламент четко заявляет – без возвращения похищенных детей не будет "никакого настоящего мирного соглашения". Резолюция содержит следующие ключевые положения:

Осуждение насильственных действий России и соучастия Беларуси в преступлениях против украинских детей: убийств, принудительных перемещений и депортации, незаконного усыновления, сексуального насилия, принудительной русификации и милитаризации. Призыв ЕС привлечь виновных к ответственности и ввести санкции против причастных лиц и учреждений. Требование немедленного прекращения преступлений, раскрытия информации о всех депортированных детях и обеспечения их безопасного и безусловного возвращения. Призыв к предоставлению международным организациям доступа ко всем вывезенным в Россию детям. Осуждение насильственного навязывания российского гражданства и государственных программ усыновления как инструментов принудительной ассимиляции. Требование усиления сотрудничества ЕС с Украиной и международными организациями для документирования всех пропавших и депортированных детей. Призыв мирового сообщества к усилению координации, в частности через Специальный трибунал за преступление агрессии против Украины.

Спасибо Европейскому парламенту за четкую позицию, солидарность и поддержку инициативы президента Украины Bring Kids Back UA,

– написал Ермак.

Напомним, в феврале украинские прокуроры направили в суд обвинительный акт против женщин, близких к руководству России, за организацию депортации украинских детей из Херсона. Речь идет о жене лидера политической партии "Справедливая Россия" и его доверенном лице, которая является депутатом государственной думы федерального собрания.