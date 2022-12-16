Люди из ближайшего окружения Пушилина организовали депортацию украинских детей в Россию

Оккупанты продолжают незаконно депортировать в Россию украинских детей. Такое переселение организовали и люди из ближайшего окружения вожак боевиков Пушилина. За преступников уже взялась СБУ.

Украинские правоохранители сообщили о подозрении "министрам" так называемой квазиреспублики "ДНР". Они организовали незаконную депортацию украинских детей в Россию, сообщила СБУ.

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Депортировали детей-сирот в Россию

К депортации украинских детей причастны так называемые "министр здравоохранения" Дмитрий Гарцев и "министр доходов и сборов" Дмитрий Шмелев. Кстати, они имеют российское гражданство и входят в ближайшее окружение главаря террористов Пушилина. По его протекции Гарцева и Шмелева назначили на руководящие должности оккупационных органов власти в июле 2022 года.

Именно они (Гарцев и Шмелев – 24 канал) причастны к организации принудительного вывоза украинских детей-сирот из временно захваченных районов Донбасса в Россию под видом поездок в детские лагеря,

– отметили в СБУ.

Гарцев и Шмелев организовали депортацию украинских детей в Россию / Инфографика СБУ

Кроме того, руководитель оккупационного "минздрава" заботился о переустройстве местной больницы в военный госпиталь для раненых оккупантов. Между тем, глава "минфина" квазиреспублики занимался переустройством промышленных мощностей региона для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и военных группировок государства-агрессорки.

Оккупанты похищают украинских детей: последние новости

В Луганской области оккупанты незаконно вывозят несовершеннолетних в Чечню. Глава ОВА Сергей Гайдай отметил, Кадыров хочет сделать из похищенных детей убийц .

. Недавно оккупанты вывезли из Лисичанска и Северодонецка в Ставропольский край России еще 40 детей.

26 ноября в Центре национального сопротивления сообщили, что российская оккупационная администрация на временно оккупированной территории Луганщины отчиталась о проведении углубленного медицинского осмотра 15 000 детей от 2 до 17 лет. В документах отметили, будто бы 70% несовершеннолетних "требуют специальной медицинской помощи". Таким образом, захватчики пытаются скрыть депортацию.

Гарцеву и Шмелеву сообщили о подозрении по статье "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Им грозитс вероятной конфискацией имущества. Подозреваемые находятся на временно оккупированной территории на Востоке Украины. Однако их местонахождение уже установили.