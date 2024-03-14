Те же методы, что и 100 лет назад, – экс-глава МИД Эстонии о похищении украинских детей Россией

В Страсбурге состоялось пленарное заседание Европарламента. Евродепутаты призвали вернуть украинских детей после российской депортации и усилить информационную защиту от российского влияния накануне евровыборов.

Параллельно с этим, российские добровольческие подразделения ВСУ пошли освобождать территорию России. О реакции на действия "Свободы России" и подготовке к выборам в Европарламент – 24 Каналу рассказал экс-министр иностранных дел Эстонии и евродепутат Урмас Паэт.

Урмас Паэт – эстонский евродепутат от группы Renew Europe. Он является заместителем председателя комитета иностранных дел и членом подкомитета по вопросам безопасности и обороны. В 2003 – 2005 годах занимал должность министра культуры Эстонии.В течение 2005 – 2014 годов работал министром иностранных дел Эстонии.

Легион "Свобода России" зашел на территорию России

Российские добровольцы, которые поддерживают Украину, зашли на территорию России. Что вы думаете об этом и о чем это может свидетельствовать?

Да, я видел об этом в новостях. Конечно, если будут бои на российской территории, то я бы сказал, это повлияет на понимание конфликта в России, что это не только война России в Украине. Это имеет прямое влияние и на россиян. Но я не слишком оптимистичен, потому что очевидно, что в России существует очень жесткая цензура, а это означает, что распространение адекватной информации и новостей в любом случае очень ограничено.

Информация о том, что там происходит, передается от одного человека к другому. И конечно, при таких обстоятельствах очень сложно информировать общество в целом.

Эти события разворачиваются накануне так называемых президентских выборов в РФ. По вашему мнению, будет ли это иметь влияние?

Мой короткий ответ – нет. Потому что очевидно, что в России нет свободных выборов, поэтому это не имеет значение. Я думаю, очевидно, каким будет результат так называемых выборов и поэтому эти события никак на них не повлияют. Единственным вариантом реального влияния на выборы были бы настоящие выборы. Но это не тот случай.

Похищение украинских детей

В Европарламенте обсуждали насильственную депортацию украинских детей. Видите ли вы сходство действий российского правительство сейчас и то, что сделала советская власть в Эстонии в первые годы советской оккупации?

В этом смысле сценарий очень похож. Поэтому очень печально и странно, что Россия все еще использует те же методы, которыми она пользовалась почти 100 лет назад.

Но также стоит напомнить, что и 200 – 300 лет назад депортации гражданских лиц всегда были частью их оккупационной политики и войн. К сожалению, мы видим это снова в случае с Украиной и депортацией украинских детей в Россию.

Войска НАТО в Украине

Сейчас звучат призывы отправить определенное количество войск западных партнеров в Украину, возможно, не для участия в боях, но для обороны некоторых предприятий в Украине. Как вы относитесь к этим заявлениям?

Понятно, что для этого нужен консенсус всех, будь то стран-членов НАТО или стран-членов ЕС. И реальность такова, что на данном этапе достичь такого консенсуса достаточно сложно.

Конечно, важно, чтобы происходили дискуссии о том, как помочь Украине, как закончить эту войну, чтобы Украина сохранила свою территорию и свою свободу, но на данном этапе я бы сказал, что это лишь часть дискуссии.

Открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС

Еврокомиссия предложила переговорную рамку для Украины. По вашему мнению, является ли это важным шагом в процессе расширения?

Каждый шаг в этом направлении является важным, если он идет в правильном направлении. Поэтому короткий ответ – да. И, конечно, важно, чтобы реальные переговоры между Европейским Союзом и Украиной также начались как можно скорее.

В Украине очень сложная ситуация из-за нападения России, поэтому, с этой стороны приятно, что Киев все еще хочет и готов немедленно начать переговоры о вступлении. И здесь Еврокомиссия и весь Евросоюз должны реагировать быстро и адекватно.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что официально переговоры могут начаться после выборов в Европарламент. По вашему мнению, почему процесс такой долгий и почему нет консенсуса, чтобы начать его до выборов?

Я не знаю всех аргументов по этому поводу. Но могу предположить, что во время избирательных кампаний всегда много эмоций, много вещей, которые не являются рациональными.

И это может быть одной из причин того, что такой важный процесс, как начало переговоров между ЕС и Украиной, пытаются держать подальше от этих нескольких месяцев разного рода эмоций и предвыборной нервозности. Поэтому я думаю, что это может быть рациональным фактором, что стоит за этим.

Россия может вмешаться в европейские выборы

В июне состоятся выборы в Европарламент. Как вы оцениваете возможное вмешательство России в этот процесс?

Я думаю, что в основном это будут распространения разного рода ложной информации в социальных сетях, попытки повлиять на расстоянии на общественное мнение здесь и там по разным вопросам, в том числе и по Украине и отношению к ней.

Я уверен, что будут попытки получить, так сказать, лучшие позиции среди общественного мнения в пользу России. Но надеюсь, что большинство европейцев, которые собираются голосовать в Европарламент, достаточно реалистично видят Россию и то, какая на самом деле повестка дня в этой стране. Хотя не всегда так просто рядовым гражданам отличить, особенно в соцсетях, что является правдой, а что нет. Поэтому люди должны быть более осторожными.