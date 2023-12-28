Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: в Нацполиции рассказали, что было в записке депутата
Источник:Украинские новости
Глава Нацполиции Иван Выговский рассказал, что было в записке депутата, подорвавшего гранаты во время сессии сельсовета на Закарпатье.
Сам депутат выжил после взрыва. В настоящее время он находится в стабильном состоянии.
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Что было в записке депутата-взрывника
После того, как депутат бросил гранаты в сельсовете, у него дома провели обыски. Там правоохранители нашли записку с признанием. Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что тогда стало ясно, что взрыватель готовился заранее. Больше подробностей глава МВД не предоставил из-за тайны следствия.
Глава Нацполиции Иван Выговский рассказал, что в записке было стихотворение, в котором был упомянут председатель Керецковской общины. Также в этом стихотворении подрывник признавался в намерении избавить общину от него и от депутатов.
Он написал там что-то типа стихотворения. Вспомнил в нем имя председателя Керецковской общины, обыграл его фамилию и признавался в намерении избавить общину от него и депутатов,
– сказал Выговский.
Он напомнил, что в результате взрыва погиб один человек. Сам взрывник был в тяжелом состоянии, но сейчас его состояние стабильное.
26 был доставлен в больницу, но впоследствии один человек скончался. Но это и так большое чудо, что только так обошлось, ведь три гранаты было,
– заявил он.
По словам Выговского, где мужчина взял гранаты, теперь выясняет СБУ, которая и расследует производство по теракту. Он также отметил, что "мы должны быть готовы к эхо войны, защите мирных граждан, и в первую очередь позаботиться о детях".
Главное о взрыве в Закарпатье
- 15 декабря в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района местный депутат взорвал гранаты во время сессионного заседания.
- В результате инцидента пострадали 26 человек, которые находились в помещении. К несчастью, один человек умер в больнице.
- Известно, что гранаты взорвал 54-летний депутат от "Слуги народа" Сергей Батрин. Ему избрали меру пресечения в виде нахождения под стражей на 2 месяца без права внесения залога и объявили подозрение в совершении теракта. Пока он находится в больнице под охраной. Позже его переведут в Ужгород или Мукачево в спецпалату, ведь в СИЗО его принять не могут из-за того, что он не может ходить.
- В связи с событием в Закарпатье ужесточились меры безопасности. В учебных заведениях (школах, вузах, колледжах, садах) постоянно находятся правоохранители.